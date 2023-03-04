 

Миссия Arianespace потерпела неудачу из-за бракованной детали украинского производства

04.03.2023, 8:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Расследования неудачного запуска ракеты в рамках миссии Arianespace показало, что причиной отказа двигателя стал неисправный компонент, закупленный на Украине, пишет Reuters. Недостатков в конструкции самого ракетного двигателя выявлено не было, а указанный композитный материал детали теперь запрещён к использованию, отмечает издание.


AP

20 декабря 2022 года из-за непредвиденной неисправности двигателя Zefiro 40 миссия Arianespace потерпела неудачу. На борту ракеты находилось два спутника производства Airbus Defense & Space. Сегодня итальянская аэрокосмическая компания Avio опубликовала результаты расследования инцидента, указав, что вероятной причиной произошедшего стал неисправный углеродный компонент, приобретённый на Украине, сообщает Reuters. 

Avio — это партнёр Arianespace, конкурента компании SpaceX Илона Маска. Контрольный её пакет акций принадлежит совместному предприятию Airbus и Safran.

«Никаких недостатков в конструкции Zefiro 40 обнаружено не было», — говорится в заявлении Arianespace о ракетном двигателе, который запускает вторую ступень новой ракеты Vega C для вывода спутников на орбиту Земли.

«Комиссия подтвердила, что причиной стала непредвиденная термомеханическая чрезмерная эрозия углерод-углеродного композитного материала, из которого сделана горловина сопла, приобретённая Avio на Украине», — сообщили в компании без уточнения каких-либо деталей. По информации Arianespace, конкретно этот композитный материал теперь запрещён к использованию, пишет Reuters.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02.21 / Скандалы: Затаившиеся драконы попались на Неве

17.02.23 / Ждем пополнение: Распластавшаяся на камеру Бузову показала округлившиеся формы

21.10.22 / Европейские власти ищут всё новые меры по энергосбережению с приближением зимы

28.11.21 / Из-за нехватки авиабилетов российские чиновники не смогли встретить День благодарения в кругу семьи

19.02.22 / Коммутирующая мода: удобная, практичная и стильная одежда для командировок и поездок на работу

04.07.21 / В Москве откроют платные пешеходные дорожки

05.01.22 / Сами звезды будут благосклонны к ним: 5 знаков зодиака, которым повезет в любви в новом году

06.11.22 / «Горькое поражение» — из-за России и Китая на арктической конференции в Австралии обошлось без прорывов

16.01.23 / Не ведемся на бренд, а тестируем текстуру: как выбрать тональную основу, лучше всего скрывающую морщины

25.03.22 / Почему Москве трудно защищать русских за рубежом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика