Миссия Arianespace потерпела неудачу из-за бракованной детали украинского производства

Расследования неудачного запуска ракеты в рамках миссии Arianespace показало, что причиной отказа двигателя стал неисправный компонент, закупленный на Украине, пишет Reuters. Недостатков в конструкции самого ракетного двигателя выявлено не было, а указанный композитный материал детали теперь запрещён к использованию, отмечает издание.



AP

20 декабря 2022 года из-за непредвиденной неисправности двигателя Zefiro 40 миссия Arianespace потерпела неудачу. На борту ракеты находилось два спутника производства Airbus Defense & Space. Сегодня итальянская аэрокосмическая компания Avio опубликовала результаты расследования инцидента, указав, что вероятной причиной произошедшего стал неисправный углеродный компонент, приобретённый на Украине, сообщает Reuters.

Avio — это партнёр Arianespace, конкурента компании SpaceX Илона Маска. Контрольный её пакет акций принадлежит совместному предприятию Airbus и Safran.

«Никаких недостатков в конструкции Zefiro 40 обнаружено не было», — говорится в заявлении Arianespace о ракетном двигателе, который запускает вторую ступень новой ракеты Vega C для вывода спутников на орбиту Земли.

«Комиссия подтвердила, что причиной стала непредвиденная термомеханическая чрезмерная эрозия углерод-углеродного композитного материала, из которого сделана горловина сопла, приобретённая Avio на Украине», — сообщили в компании без уточнения каких-либо деталей. По информации Arianespace, конкретно этот композитный материал теперь запрещён к использованию, пишет Reuters.