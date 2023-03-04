 

Саудовская Аравия направила Украине 168 тонн гуманитарной помощи

04.03.2023, 7:55, Новости дня
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В аэропорт польского города Жешув два самолета доставили из Саудовской Аравии 168 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщило Саудовское агентство печати (САП).

По сведениям САП, направленный Саудовской Аравией гуманитарный груз состоит из строительных материалов, электрических генераторов и медикаментов, передает ТАСС.

Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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