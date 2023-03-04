Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Турции землетрясение магнитудой 4,1
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Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в Турции недалеко от границы с Сирией, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался в Турции, в 14 км к северо-востоку от города Антакья с населением около 210 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.
Напомним, во вторник землетрясение произошло в центральной Турции. Днем ранее подземные толчки были зафиксированы в турецкой провинции Измир.
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