 

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Турции землетрясение магнитудой 4,1

04.03.2023, 7:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в Турции недалеко от границы с Сирией, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в Турции, в 14 км к северо-востоку от города Антакья с населением около 210 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

Напомним, во вторник землетрясение произошло в центральной Турции. Днем ранее подземные толчки были зафиксированы в турецкой провинции Измир.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09.21 / На Тибете обнаружены детские наскальные рисунки

07.12.20 / В Баварии решили ввести режим ЧС из-за COVID-19

30.09.20 / Саакашвили собрались лишить статуса почетного доктора Ереванского университета

21.07.20 / В Луцке взрывотехники обезвредили гранату, которую бросил захвативший автобус террорист – Нацполиция

16.07.20 / Песков назвал Сафронова талантливым журналистом

02.04.22 / СМИ: Запад может не выдержать жестких санкций против России

04.05.21 / Супергерои без плащей: британские морпехи протестировали реактивные костюмы. Видео

01.04.21 / Суд отправил под домашний арест организатора акции под Офисом президента Филимонова

15.09.20 / Глава МИД Белоруссии назвал президентские выборы «неидеальными»

21.01.23 / Власти США решили перевести россиянина Легкодымова из Майами в Нью-Йорк для суда по делу о криптобирже Bitzlato

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика