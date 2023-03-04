NI: Россия превратит всю территорию Украины в руины в случае отказа Киева от переговоров
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Вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ, выразил мнение обозреватель National Interest Майкл Гай.
По мнению обозревателя, существует только два возможных сценария для Украины: либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто, передает РИА «Новости».
По мнению автора статьи, все зависит от того, в какой момент Киев согласится пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинской армии. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй – полный разгром с вышеописанными последствиями.
Таким образом, продолжение поставок западного оружия Киеву приведет к тому, что украинцы еще дольше будут обманываться перед лицом куда более серьезных опасностей, чем те, с которыми они уже столкнулись, заключил обозреватель.
Ранее Украина потребовала от ЕС 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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