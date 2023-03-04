Лаврова высмеяли за слова «эту войну начали против нас»

Участники конференции Raisina Dialogue в Дели встретили взрывом хохота заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что войну в Украине «начали» против России, а Россия хочет ее остановить.

Видео с конференции опубликовала газета The Washington Post.

– Война против нас была развязана с использованием украинского народа, а мы пытаемся ее остановить, — сказал Лавров, после чего зрители начали громко смеяться и аплодировать.

Зал ответил ему громким смехом, также послышались откровенно недовольные возгласы участников. При этом в зале была не только местная публика, но и ученые, дипломаты и топ-менеджеры компаний со всего мира. Лавров был вынужден прерваться, после чего трижды повторил, что война «повлияла, повлияла, повлияла» на политику России.

Затем Лавров заявил, что Россия больше не будет полагаться на западных партнеров и вместо этого переориентирует свою энергетическую политику в сторону «надежных» и «заслуживающих доверия» партнеров, таких как Индия и Китай. Он сказал, что на мир влияют не действия России, а реакция Запада на Россию.

Под смех и саркастические аплодисменты Лавров подчеркнул, что считает «двойными стандартами» адресованные ему вопросы участников конференции о войне, особенно в сравнении с военным вмешательством Соединенных Штатов в дела других стран в прошлые десятилетия.

– Вы интересовались в эти годы [тем], что происходит в Ираке, что происходит в Афганистане? — спросил он своего интервьюера. – [Вы] считаете, что Соединенные Штаты имеют право объявить угрозу своим национальным интересам в любом месте на земле, как они это сделали в Югославии, в Ираке, в Ливии, в Сирии… И вы не задаете им никаких вопросов?

О начале «специальной военной операции» в Украине 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что цель СВО «денацификация и демилитаризация» соседнего государства.