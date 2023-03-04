Мачеха отругала ребенка за шум ночью, но камера в комнате засняла полтергейст

18-летняя американка Кира Хенриксон живет с 35-летним мужчиной, у которого трое мальчиков от первого брака. Недавно вечером она услышала в их комнате шум и решила, что дети не спят, а играют.

Семилетние близнецы Джон и Дэвид, а также их пятилетний брат Пол спят в комнате все вместе на одной большой кровати, а рядом с кроватью стоит комод с их игрушками. Сверху на комоде стояла довольно тяжелая коробка с деталями конструктора Лего и тем вечером Кира услышала как громко загремели эти детальки.

Когда она прибежала в комнату мальчиков, то увидела, что Дэвид не спит, а на полу валяется коробка с Лего. Женщина гневно отсчитала Дэвида, решив, что он встал, чтобы поиграть с игрушками.

Однако мальчик решительно отрицал свою вину и уверял мачеху, что он даже не вставал с кровати. И тогда Кира решила посмотреть запись с камеры наблюдения. Запись показала, что тяжелая коробка с Лего сама собой упала с комода, а Дэвид проснулся от шума и перевернулся на другой бок.

Кира говорит, что это не первый жуткий инцидент, с которым она столкнулась с тех пор, как переехала в эту квартиру, которая принадлежит ее партнеру Энтони Пассалакуа, и что она постоянно чувствует, что за ней кто-то наблюдает, и даже слышит странные голоса по ночам.

Она говорит, что сразу же испугалась, просмотрев видеозапись, и потом показала ее Энтони, который до того был большим скептиком по части всего паранормального. По ее словам, она наконец получила “доказательство существования сверхъестественного”.

“Было около 8 вечера, дети как раз легли спать и уже засыпали. Я была в своей комнате и услышал очень громкий шум, поэтому я забежала в их комнату и увидела, что коробка с Лего валяется внизу.

Я думала, что дети опрокинули ее. Я думала, что они пытались поиграть, вместо того, чтобы спать. Я начала злиться на на Дэвида и спросила, что он делает, потому что уже пора спать. Он сказал, что ничего не делал “Я не трогал это, честное слово”.

У нас в доме есть камеры, чтобы присматривать за детьми. Я посмотрела запись, потому что не хотела обвинять его голословно. На самом деле я думала, что тут была 100% вина мальчиков, но просмотрев видео, я поняла, что это не так. И я видела, что Дэвид был напуган.

Я сразу испугалась, я не знала, что происходит. Для меня это выглядело так, как будто ее что-то толкнуло. То, как она упала, было настолько внезапным, что ее явно кто-то сдвинул. Это ведь тяжелая коробка, чтобы она упала сама по себе. И она упала бы еще несколько часов назад, если бы ее просто плохо поставили на самом краю. Все это очень странно.

Коробка на самом деле была не на краю, она стояла прямо посередине, и она никогда раньше не падала оттуда. И у нас не было никакого движения, землетрясения или чего-то еще. Я столько раз смотрела видео, и дети ее точно не трогали. По какой-то причине она просто упала. Она стояла там целый день в том же положении. Для меня не имело смысла, чтобы она упала случайным образом.

Я думаю, что тут происходит что-то сверхъестественное. Я думаю, что это было сделано чем-то иным, но я не знаю что это. И после этого я ощущала себя неуютно до конца ночи”.

Кира говорит, что ее сожитель Энтони не верит в подобное, но даже он был в замешательстве и напуган, когда увидел видео. И он тогда сказал ей “Это то, что есть”.

“Я думаю, это доказательство сверхъестественного. Я также говорила Энтони о голосах, и он думал, что я схожу с ума, но это видео вызвало у него любопытство. Я знаю много близких, которые умерли, но я не знаю, сделали ли они это, чтобы привлечь мое внимание”.

Кира говорит, что она подозревала, что в квартире было что то “сверхъестественное” с тех пор, как она переехала сюда девять месяцев назад, услышав голоса и почувствовав, что за ней наблюдают.

“Я однажды была одна весь день и слышала много странных звуков. Это жилой комплекс, поэтому трудно различить звуки с соседями, но камеры фиксируют какое-то движение. Я постоянно получаю сообщения с камер о том, что есть движение, но там в реальности никого нет. Это действительно странно.

Я постоянно чувствую чье-то присутствие. Я никогда не чувствую себя там комфортно. Когда я одеваюсь, я смотрю через плечо, так как чувствую, словно за мной наблюдают. Однажды я проснулась от голосов в гостиной, я подумала, что Энтони вернулся домой, поэтому я пошла поздороваться с ним, но там никого не было. Я также однажды слышала, как дети шепчутся, и когда проверила камеру, то она показала, что они спят.

Я не чувствую страха в квартире. Я чувствую, что тут безопасно. Я думаю, что может быть тут находится мой дедушка Рон. Он скончался, когда мне было девять лет, и сейчас я переживаю трудные времена, и поэтому я думаю, что это был его способ дать мне понять, что он здесь присматривает за мной. В этой квартире не было ничего такого до того, как я сюда приехала. Может быть, я параноик или я принесла это с собой”.

Ее партнер Энтони подтвердил, что до приезда сюда Киры, в квартире не происходило ничего необычного. И сказал, что он в самом деле большой скептик, но это видео вызвало у него замешательство.