Когда гигантский НЛО появляется возле МКС, НАСА сразу отключает прямую трансляцию

Сигарообразный НЛО двигался вперед в тот момент, когда камера МКС была направлена на Землю, утверждает Daily Star.

После того, как охотники за НЛО заметили таинственный сигарообразный НЛО в прямом эфире НАСА, они решили, что это настоящее доказательство существования инопланетян.

В течение многих лет сторонники теории заговора неукоснительно следили за космическим пространством через прямую трансляцию из Международной космической станции (МКС).

Наблюдение, которое произошло шесть лет назад, повергло энтузиастов в шок.

Известный правдоискатель «Streetcap1» заметил «огромный корабль», курсирующий вместе с двумя шарами прямо над Землей. Сигарообразный объект переместился вправо на экране, а два шара внизу, казалось, мигали и двигались вперед.

Он прокомментировал:

– Я думал, что вижу нечто. Я должен был действовать быстро. Это должно появиться в архиве позже для тех, кто хочет подтверждения. «Затемнение в конце было внезапным, и я предполагаю, что они немного уменьшили яркость, потому что заметили это. Извините за качество, но это было за сотни миль отсюда».

«Streetcap1» заметил, что НАСА сразу отключило прямую трансляцию после обнаружения НЛО.

Тайлер Глокнер, известный ютубер «Secureteam10», поделился своими мыслями о наблюдении и сказал, что ничего подобного он раньше не видел:

– Я отслеживал сотни, вероятно, тысячи часов прямой трансляции с МКС, и я видел НЛО, я видел кристаллы льда, я видел космический мусор, и я видел отражения света», – сказал он. «То, что мы видим здесь, не похоже ни на что из этого. И может показаться, что вскоре после того, как эти объекты появляются в поле зрения, НАСА – либо намеренно, либо НЛО делают это сами по себе, но объекты быстро тускнеют.

Но некоторые люди считают, что не было вспышкой объектива.

Ученые НАСА не подтвердили наблюдение, но несколько месяцев спустя, в октябре 2017 года, обнаружили межзвездный объект «Оумуамуа», проходящий через Солнечную систему.

Оумуамуа – скалистый объект сигарообразной формы, длина которого достигает 400 метров. Некоторые ученые, в числе которых астрофизик Ави Леб, предположили, что это был настоящий инопланетный зонд, прибывший в Солнечную систему для сбора информации.