К 2035 году более половина населения планеты будет страдать ожирением

Согласно последнему докладу, если не будут предприняты значительные усилия, то к 2035 году половина населения мира будет страдать ожирением или избыточным весом.

Во всем мире 38 процентов населения Земли (почти 2,6 миллиарда человек) имеют избыточный вес или страдают ожирением. Согласно новым отчетам, опубликованным Всемирной федерацией по борьбе с ожирением, если ситуация не изменится в будущем, ожидается, что этот показатель вырастет до 51 процента всего за двенадцать лет.

Кроме того, уровень ожирения особенно растет среди детей и стран с низким уровнем дохода.

Президент Всемирной федерации по борьбе с ожирением Луи Баур объяснил, что для предотвращения ухудшения ситуации исполнительным органам необходимо действовать немедленно.

– Особенно тревожно видеть, что показатели ожирения растут быстрее всего среди детей и подростков, – заявляют исследователи.

– Правительствам и политикам во всем мире необходимо сделать все возможное, чтобы избежать перекладывания медицинских, социальных и экономических издержек на молодое поколение, – добавил Баур.

Согласно новым отчетам, детское ожирение может удвоить свой показатель в 2020 году до 175 миллионов девочек и 208 миллионов мальчиков к 2035 году.

Авторы исследования заявили, что их целью было не обвинение отдельных людей, а они требуют сосредоточения внимания на социальных, биологических и экологических факторах.

При этом, наихудшие последствия ожидаются в бедных странах.

В отчете для оценки используется индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на его рост в метрах в квадрате. В соответствии с руководящими принципами ВОЗ, показатель ИМТ более 25 означает избыточный вес, а более 30 считается ожирением.

Отчет федерации также указывает на резкое увеличение уровня ожирения в бедных странах, однако они наименее подготовлены к борьбе с этой болезнью.

Девять из десяти стран, в которых, как ожидается, в будущем произойдет значительный рост ожирения, — это страны Азии и Африки со средним или низким уровнем дохода.

Директор федерации по науке Рейчел Джексон Лич предупредила, что без серьезных действий бедные страны пострадают от серьезных последствий.

– Наибольший рост будет наблюдаться в странах с низким и средним уровнем дохода, где нехватка ресурсов и отсутствие готовности создадут идеальный шторм, который больше всего негативно скажется на людях с ожирением, – заявила она.