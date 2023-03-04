 

Си Цзиньпин готовится укрепить свою власть на Всекитайском собрании

04.03.2023, 7:10, Разное
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В Китае в ближайшие дни начнётся Всекитайское собрание народных представителей, где будут обсуждаться важнейшие для страны реформы. И в основном они будут нацелены на то, чтобы укрепить власть правящей Коммунистической партии и лично Си Цзиньпина, пишет The Guardian.


AP

 Власти Китая готовятся к проведению Всекитайского собрания народных представителей, которое начнёт свою работу уже в воскресенье. Как пишет The Guardian, Си Цзиньпин собирается с его помощью перестроить правительственные и партийные институты Китая.

Коммунистическая партия Китая уже заявила, что там произойдут большие изменения. Как отмечает автор статьи, все они будут преследовать одну цель: усилить партийный контроль.

Си Цзиньпин — «самый влиятельный лидер Китая со времён Мао Цзэдуна», пишет автор статьи. Он напоминает, что на съезде Компартии в октябре его назначили секретарём партии и главой военной комиссии на третий срок, что «открыло ему путь к пожизненному правлению».

Для всех остальных по-прежнему действует ограничение в два срока. Так, эксперты ожидают, что пост премьер-министра передадут соратнику Си Ли Цяну. Ранее он не занимал высоких государственных постов, поэтому его назначение будет говорить о том, насколько Си ценит лояльность выше опыта.

Ходят слухи, что может быть создан новый партийный комитет, чтобы следить за центральным банком и другими финансовыми учреждениями. Если при этом союзник Си возглавит правительство и центральный банк, это приведёт к централизации процесса принятия решений. «При Си партия и правительство сблизились. Правительство стало менее очерченным и менее эффективным», — приводит автор статьи слова автора книги о Коммунистической партии Китая Ричарда МакГрегора.

Также ходят слухи о том, что министерство общественной безопасности и министерство государственной безопасности могут быть выведены из ведения Госсовета и переданы под надзор недавно созданного, контролируемого партией комитета внутренних дел. Как отмечают политологи, это опять же усилит власть партии и самого Си.

Коммунистическая партия и Госсовет Китая также опубликовали призыв к государственным учебным учреждениям «настойчиво следовать мысли Си Цзиньпина» о верховенстве закона, а к школам — «выступать против ошибочных взглядов Запада», таких как «конституционное правительство» и «независимость судебной власти».

На Всекитайском собрании делегаты также должны рассмотреть поправки к законодательному процессу. В частности, звучит предложение разрешить принимать законы в «чрезвычайном» порядке. Как отмечают политологи, проблема в том, что в проекте нет определения, что такое чрезвычайная ситуация.  Поэтому законодательный орган имеет полное право самостоятельно решать, когда назначать ситуацию чрезвычайной.

Помимо политических вопросов на собрании также объявят о цели правительства по росту ВВП на предстоящий год. Аналитики ожидают, что он составит от 5% до 6%, тогда как в прошлом году рост составил лишь 3%.

Делегаты вынесли для рассмотрения собранием ряд других предложений от вопроса региональной напряжённости до защиты животных, киберзапугивания и повышения рождаемости. Например, один депутат предлагает содействовать «гражданским обменам» между Китаем и Тайванем. Другие делегаты хотят более равных прав между замужними и незамужними женщинами, пишет The Guardian.


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