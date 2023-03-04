 

Метрополитен-музей признал Айвазовского армянином, а не украинцем

04.03.2023, 6:31, Новости дня
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Художник Иван Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) теперь указан в Метрополитен-музее в Нью-Йорке как живописец армянского происхождения, ранее в музее его считали украинским художником.

Армянское происхождение Айвазовского указано на подписи к картине «Корабль в лунном свете», находящейся в собрании нью-йоркского музея, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

При этом в описании картины все еще говорится, что родиной Айвазовского является Феодосия в Крыму, «тогда входившем в состав Российской империи, а теперь в Украину». Художника называют членом давней армянской общины города.

Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи, который родился во времена Российской империи в Мариуполе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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