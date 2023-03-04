Метрополитен-музей признал Айвазовского армянином, а не украинцем

Художник Иван Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) теперь указан в Метрополитен-музее в Нью-Йорке как живописец армянского происхождения, ранее в музее его считали украинским художником.

Армянское происхождение Айвазовского указано на подписи к картине «Корабль в лунном свете», находящейся в собрании нью-йоркского музея, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

При этом в описании картины все еще говорится, что родиной Айвазовского является Феодосия в Крыму, «тогда входившем в состав Российской империи, а теперь в Украину». Художника называют членом давней армянской общины города.

Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи, который родился во времена Российской империи в Мариуполе.

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