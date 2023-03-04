 

Минфин США объявил о введении санкций против замминистра юстиции РФ Свириденко и российских судей

04.03.2023, 6:31, Новости дня
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США добавили в свой санкционный список шесть граждан РФ в соответствии с так называемым законом Магнитского, информирует министерство финансов страны.

Среди попавших под санкции указан заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие лица, которых США связывают с делом арестованного оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Вашингтон обвиняет попавших под санкции якобы в нарушении прав человека, передает РИА «Новости».

Напомним, «акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят в США в 2012 году. Он предусматривает использование односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В 2016 году в США был принят «Глобальный акт о правах человека имени Магнитского», предусматривающий возможность распространения действия «закона Магнитского» на другие страны, а не только на Россию.

В октябре в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, признанного иноагентом, завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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