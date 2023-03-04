 

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая

04.03.2023, 6:30, Новости дня
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Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали в районе острова четыре корабля и 24 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в сообщении тайваньского оборонного ведомства.

В ведомстве сообщили, что в 06.00 (01.00 мск) около Тайваня были обнаружены 24 самолета и 4 корабля НОАК, передает ТАСС.

Согласно сообщению, вооруженные силы острова «следят за ситуацией», а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. С юго-запада в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня, как отмечается, вошли 12 летательных аппаратов НОАК. Это были военные беспилотники BZK-005, CH-4 и TB-001, многоцелевые истребители J-10, J-11 и J-16, самолет радиоэлектронной разведки Y-8.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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