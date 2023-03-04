Independent – упустили важную возможность — глава MI5 принёс извинения за то, что спецслужба не предотвратила теракт в Манчестере

Британская разведка MI5 упустила «важную возможность» предотвратить теракт в Манчестере в 2017 году. В результате погибли 22 человека, передаёт The Independent. Глава MI5 Кен Маккаллум отметил, что «глубоко сожалеет» о том, что в разведке не смогли помешать террористу Салману Абеди, хотя дважды получали разведданные о нём.



АР

Глава MI5 Кен Маккаллум заявил, что «глубоко сожалеет» о том, что разведывательному управлению не удалось предотвратить теракт в Манчестере, пишет The Independent. Согласно итоговому докладу расследования трагедии мая 2017 года, в MI5 дважды получали разведданные о Салмане Абеди всего за несколько месяцев до того, как он совершил теракт, в результате которого погибли 22 человека.

«Сбор секретной разведывательной информации — трудная задача, но, если бы нам удалось использовать тот ничтожный шанс, который у нас был, возможно, пострадавшие не пережили бы этих ужасных потерь и травм. Я глубоко сожалею, что MI5 не смогло предотвратить теракт», — приводит издание слова Маккаллума.

Детали информации держатся в секрете по соображениям национальной безопасности, однако, по словам бывшего судьи Высокого суда Англии и Уэльса Джона Сондерса, руководившего расследованием, она, «как выяснилось, имела отношение к плану Абеди».

«Была упущена важная возможность принять меры, которые могли бы предотвратить теракт», — заявил Сондерс. Он добавил, что точно оценить вероятность такого исхода невозможно, но, если бы MI5 действовала иначе, «существует реальная возможность получения оперативной информации, которая могла бы привести к действиям по предотвращению теракта».

Абеди находился в поле зрения спецслужб с 15 лет, и было известно, что он поддерживает деятельность ИГ*. Он несколько раз ездил в зону конфликта в Ливии со своим братом. Однако расследование показало, что в 2017 году MI5 и полиция по борьбе с терроризмом «недооценили риск из Ливии», так как их внимание было сосредоточено на боевиках, возвращающихся из Сирии.

В то время, когда в течение нескольких месяцев, предшествовавших теракту, разведка получила две наводки на Абеди, в его отношении не было активного расследования. Встреча для дальнейшего рассмотрения вопроса о том, насколько он представляют угрозу, была назначена на 31 мая 2017 года — она бы состоялась через девять дней после трагедии.

Расследование показало, что, хотя первая часть разведданных вряд ли помогла бы предотвратить теракт, иная реакция на них могла бы «повысить общую вероятность того, что теракт был бы предотвращён» к тому времени, когда MI5 получило вторую часть. Тогда к возвращению Абеди из Ливии для проведения последних приготовлений за четыре дня до теракта служба безопасности отнеслась бы очень серьёзно.

Родственники жертв выразили разочарование тем, что они никогда не узнают «всей правды» о том, что было известно MI5, так как большая часть доказательств остаётся засекречена по соображениям национальной безопасности.

«Мы всегда будем верить, что вы все, сверху донизу, от MI5 до сообщников террориста, сыграли свою роль в убийстве наших детей», — сказала мать погибшей 17-летней Хлои Резерфорд Лиза Резерфорд. Эндрю Руссос, потерявший восьмилетнюю дочь Саффи-Роуз, обвинил разведывательное управление в том, что у него «кровь на руках», так как там не смогли помешать Абеди.

Впрочем, по словам Маккаллума, после теракта ведомство внесло огромное количество улучшений в борьбу с терроризмом и разведка будет в полной мере выполнять рекомендации Сондерса.

«Вместе мы сделаем всё возможное, чтобы предотвратить повторение этого ужасающего теракта», — сказала министр внутренних дел Сюэлла Браверман, пообещав изучить рекомендации следствия вместе с MI5 и полицией.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.