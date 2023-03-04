«Танго» для олигарха

Минюст США отчитался в том, как он контролирует соблюдение санкций: аресты имущества, конфискация, уголовные дела.

24 февраля министерство юстиции США выпустило сразу несколько пресс-релизов с перечислением наказаний, которым подверглись РФ и ряд видных россиян за год, истекший со дня начала военной операции в Украине. Как отмечается в преамбуле к главному пресс-релизу, над соответствующими мерами «неустанно трудятся десятки прокуроров, следователей, аналитиков и других сотрудников всех подразделений минюста вместе со своими партнерами из Украины и со всего земного шара». Опираясь на их коллективный опыт, минюст предпринимает «новые инициативы по разгрому преступных группировок, которые поддерживают военные усилия России».

За минувший год были изъяты или блокированы авуары или собственность более чем на 500 млн долларов, «принадлежащие российским олигархам или другим лицам, которые противозаконно поддерживали российский режим и обходили экономические контрмеры США».

Конфискованы две роскошные яхты: «Танго» стоимостью 90 млн долларов, принадлежащая санкционированному олигарху Виктору Вексельбергу и находящаяся в Испании, и мегаяхта «Амадеа» стоимостью 300 млн долларов, принадлежащая Сулейману Керимову и изъятая на Фиджи.

«Танго». Фото: internationalwealth.info

«Амадеа». Фото: iconlife.ru

Блокированы и находятся в стадии конфискации 10 объектов недвижимости общей стоимостью более 100 млн долларов, «ассоциирующиеся с российскими олигархами или их пособниками». Они включают два кондоминиума в Беверли-Хиллз, три роскошных объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне, поместье в Саутхэмптоне (Лонг-Айленд), квартиру на Фишер-Айленде (Флорида) и пентхаус на том же Фишер-Айленде.

Минюст ходатайствовал в суд о конфискации 4 самолетов: Боинга-737-7ЕМ стоимостью 45 млн долларов, принадлежащего «Лукойлу», двух самолетов стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащих Роману Абрамовичу, и Аэрбаса-А319-100 стоимостью 90 млн долларов, принадлежащего санкционированному олигарху Андрею Скочу.

Константин Малофеев. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минюст одобрил беспрецедентную передачу Госдепу 5,4 млн долларов, конфискованных у санкционированного олигарха Константина Малофеева, на нужды восстановления Украины,

привлек к суду более 30 физлиц и два юрлица, обвиняемых в нарушении санкций и экспортного контроля, отмывании денег и других преступлениях, и добился в 2022 году ареста подозреваемых в целом ряде стран.

К суду привлечены Малофеев, Андрей Деркач и Олег Дерипаска, а также российский политик Александр Бабаков, обвиняемые в нарушении санкций. Возбуждены дела против помощников олигархов, помогавших им в обходе санкций, в том числе против: американского телевизионного продюсера Джека Хэника, якобы помогавшего Малофееву в организации телеканала «Царьград» и попытке создания пророссийских телеканалов в Болгарии и Греции, и американского предпринимателя Грэма Бонэм-Картера (он якобы помогал Дерипаске финансировать его недвижимость в США и вывезти в Россию произведения искусства).

Минюст также привлек к суду целый ряд контрабандистских групп, пытавшихся приобрести для РФ технологии двойного назначения и военное оборудование.

В частности, было возбуждено дело против шести человек, включающих предполагаемого «офицера ФСБ», проживающего в Эстонии (фамилия известна редакции), и двух жителей США. Фигуранты обвиняются в сговоре с целью приобретения вышеуказанных товаров у американских компаний и отправки их в Россию. Правоохранительные органы США изъяли у контрабандистов изделия двойного назначения, часть которых также была обнаружена на полях сражений в Украине.

Американцы вывели из строя глобальный ботнет, по их мнению, контролировавшийся ГРУ.

Минюст США вместе со своими иностранными партнерами принимал меры по срыву попыток использовать американские телефонные приложения для выявления позиций украинских военных, провести распределенные атаки типа отказа в обслуживании на украинскую инфраструктуру, взломать аккаунты, которыми пользуются украинские войска, и размещать дезинформацию.

Была сформирована Группа по ответственности за военные преступления, в которую вошли прокуроры, специализирующиеся по делам о нарушении прав человека и получившие титул старших специалистов.

Несколько месяцев назад в США была создана межведомственная рабочая группа KleptoCapture, которой было поручено следить за соблюдением «украинских» санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, введенных Вашингтоном. Информационную поддержку ей оказывает другая межведомственная рабочая группа под названием «Российские элиты, их уполномоченные (Proxies) и олигархи», которая собирает информацию о конкретных лицах и делится ею с иностранным коллегами, а также принимает конкретные меры — такие как санкции, заморозка активов, конфискация и уголовные преследования.

Другой пресс-релиз, выпущенный минюстом США, сообщает о привлечении к суду 47-летнего москвича Ильи Балакаева за якобы имевший место целый букет преступлений, прежде всего вывоз в Россию приборов, которые используются ФСБ для контрразведывательных операций против США. Кроме того, Балакаев обвиняется в незаконном вывозе в Россию газодетектора и сопутствующего софта, предназначенных для КНДР, которую представлял первый секретарь ее посольства в Москве.

В тот же день американский минторг лишил экспортных привилегий как самого Балакаева, так и его компанию «Радиотестер» — пока на 180 дней, но с перспективой продления.

Илья Балакаев. Фото: nknews.org

Если верить обвинительному заключению, с 2017 года по настоящий момент Балакаев якобы имел контракт с подразделением ФСБ, отвечающим за безопасность правительственной связи и криптографическую поддержку.

В его обязанности входила починка спектроанализаторов и генераторов сигналов, применяемых в разведывательной аппаратуре и для передачи секретных сообщений. Поскольку в РФ эти приборы труднодоступны, Балакаев, по версии минюста, завел в США сеть людей, готовых помочь ему в их приобретении. Затем он будто бы контрабандой вывозил их в Россию.

Теоретически Балакаеву, который объявлен в розыск, грозит до 75 лет лишения свободы.

Третий пресс-релиз, появившийся в пятницу, сообщает о том,

что манхэттенская федеральная прокуратура ходатайствовала перед судом Южного округа Нью-Йорка о конфискации шести объектов недвижимости, купленных в США Виктором Вексельбергом.

Недвижимость была приобретена еще до того, как на олигарха были наложены санкции, и оценивается в данный момент примерно в 75 млн долларов.

Прокуратура утверждает, что расходы на содержание недвижимости, купленной олигархом между 2008 и 2017 годом через ряд компаний, оплачивались в нарушение санкций его другом и доверенным лицом Владимиром Воронченко, который был заочно привлечен к суду 7 февраля. Еще 13 мая прошлого года федералы вручили Воронченко на Фишер-Айленде повестку, согласно которой он должен был явиться в большое жюри присяжных для дачи показаний и предоставить ему документы. На большое жюри россиянин так и не явился. Девять дней спустя он сел в Майами в самолет и отправился в Дубай, а оттуда — в Москву и в США больше не возвращался.

Владимир Козловский

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