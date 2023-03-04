Адвокат: Врачи из Польши прибудут для обследования Саакашвили

Осужденный на шесть лет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, житель Украины, ныне находящийся в тбилисской клинике «Вивамеди» с жалобами на здоровье, будет обследован врачами из Польши, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Адвокат сообщил грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» в пятницу, что «врачи из Польши прибудут в Грузию в ближайшие дни, осмотрят Саакашвили и проведут соответствующие исследования».

«Европа присылает экспертов-медиков к Саакашвили. Посмотрим, что это даст», – сказал Хачапуридзе.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент занимается самовредительством, отказываясь выполнять рекомендации врачей и не принимая нормальную пищу.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил ряд европейских стран и Украину в пересечении «красных линий» по вопросу бывшего президента Михаила Саакашвили.

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