 

Адвокат: Врачи из Польши прибудут для обследования Саакашвили

04.03.2023, 5:09, Новости дня
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Осужденный на шесть лет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, житель Украины, ныне находящийся в тбилисской клинике «Вивамеди» с жалобами на здоровье, будет обследован врачами из Польши, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Адвокат сообщил грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» в пятницу, что «врачи из Польши прибудут в Грузию в ближайшие дни, осмотрят Саакашвили и проведут соответствующие исследования».

«Европа присылает экспертов-медиков к Саакашвили. Посмотрим, что это даст», – сказал Хачапуридзе.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент занимается самовредительством, отказываясь выполнять рекомендации врачей и не принимая нормальную пищу.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили  обвинил ряд европейских стран и Украину в пересечении «красных линий» по вопросу бывшего президента Михаила Саакашвили.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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