Мнение: И не осталось никого
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Нашел у Корпускулы в 2020 году. А ведь сейчас, когда журналистика в России фактически умерла (просто не осталось ни одного независимого от властей издания) – стишок стал еще актуальнее!
10 журналистов
Десять журналистов программу стали делать.
Один обидел цензора, и их осталось девять.
Девять журналистов придумали вопросы.
Один спросил чиновника, и их осталось восемь.
Восемь журналистов не куплены никем.
Один подался в Ольгино, и их осталось семь.
Семь журналистов свою хранили честь.
Один ушел на госТВ, и их осталось шесть.
Шесть журналистов статьи пошли писать.
Один отправился в Чечню, и их осталось пять.
Пять журналистов поcледний раз в эфире.
Один воскликнул: “Беспредел!”, и стало их четыре.
Четыре журналиста сушили сухари.
Один исчез на следствии, и их осталось три.
Трех журналистов судили за слова.
Один признал свою вину, и их осталось два.
Двух журналистов везли на Сахалин.
Один не выдержал пути, остался лишь один.
С тех самых пор никто из нас не слышал про него,
И больше в журналистике не стало никого.
Автор – Сергей Смирнов (2020).
Посмотрел, кстати, про самого С.Смирнова, предчувствуя недоброе (я, кстати, был с ним шапочно знаком через Павла Пряникова). Да, как всегда и бывает, фактически Сергей написал сам про себя. В 2021, как пишет Вики, “был арестован на 25 суток за ретвит картинки, содержащей шутку про самого Смирнова, а также указание времени акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Он был помещён в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, задействованный в качестве спецприёмника в связи с переполнением имеющихся в Москве из-за арестов участников акций”. Уже в том же 2021 (то есть даже до СВО) он был включен в список иноагентов, в феврале прошлого года выступил против вторжения России на Украину, в марте прошлого года эмигрировал.”…И больше в журналистике не стало никого” (с).
Источник: Размышления вольного социолога
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