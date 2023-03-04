Мнение: И не осталось никого

Нашел у Корпускулы в 2020 году. А ведь сейчас, когда журналистика в России фактически умерла (просто не осталось ни одного независимого от властей издания) – стишок стал еще актуальнее!

10 журналистов

Десять журналистов программу стали делать.

Один обидел цензора, и их осталось девять.

Девять журналистов придумали вопросы.

Один спросил чиновника, и их осталось восемь.

Восемь журналистов не куплены никем.

Один подался в Ольгино, и их осталось семь.

Семь журналистов свою хранили честь.

Один ушел на госТВ, и их осталось шесть.

Шесть журналистов статьи пошли писать.

Один отправился в Чечню, и их осталось пять.

Пять журналистов поcледний раз в эфире.

Один воскликнул: “Беспредел!”, и стало их четыре.

Четыре журналиста сушили сухари.

Один исчез на следствии, и их осталось три.

Трех журналистов судили за слова.

Один признал свою вину, и их осталось два.

Двух журналистов везли на Сахалин.

Один не выдержал пути, остался лишь один.

С тех самых пор никто из нас не слышал про него,

И больше в журналистике не стало никого.

Автор – Сергей Смирнов (2020).

Посмотрел, кстати, про самого С.Смирнова, предчувствуя недоброе (я, кстати, был с ним шапочно знаком через Павла Пряникова). Да, как всегда и бывает, фактически Сергей написал сам про себя. В 2021, как пишет Вики, “был арестован на 25 суток за ретвит картинки, содержащей шутку про самого Смирнова, а также указание времени акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Он был помещён в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, задействованный в качестве спецприёмника в связи с переполнением имеющихся в Москве из-за арестов участников акций”. Уже в том же 2021 (то есть даже до СВО) он был включен в список иноагентов, в феврале прошлого года выступил против вторжения России на Украину, в марте прошлого года эмигрировал.”…И больше в журналистике не стало никого” (с).