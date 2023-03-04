CNA – США и Южная Корея проведут крупнейшие за последнее время военные учения

Военные США и Южной Кореи собираются провести крупнейшие военные манёвры, передаёт CNA. Пхеньян уже пригрозил беспрецедентно сильным ответом на это, хотя Вашингтон уверяет, что характер учений повседневный и исключительно оборонительный.

США и Южная Корея собираются провести свои крупнейшие за последние годы комбинированные военные учения. Они планируют, что крупномасштабные ракетные манёвры состоятся в марте и продлятся более 10 дней. Они стараются укрепить совместное сдерживание против растущей ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.

ЛИ СУН-ДЖУН, глава по связям с общественностью Генерального штаба Южной Кореи: Совместные учения Freedom Shield («Щит свободы». — ИноТВ) призваны укрепить средства реагирования альянса благодаря тому, что их сценарий сконцентрирован на изменчивых угрозах и обстановке в области безопасности, таких как ядерная и ракетная программы Северной Кореи, а также на уроках, извлечённых из последних войн и конфликтов.

Официальные лица говорят, что учения также будут сосредоточены на предотвращении войны и снижении напряжённости благодаря механизмам совместного управления кризисами, а также мастерству ведения войны.

Местные СМИ сообщали, что Япония, как ожидается, тоже частично будет принимать участие в манёврах. В прошлый раз учения вызвали резкую реакцию со стороны Северной Кореи. Пхеньян ранее предупреждал Сеул и Вашингтон о «беспрецедентно сильных противомерах», если в этом году такие учения будут проведены. А США говорят, что эти учения носят повседневный и исключительно оборонительный характер.

Дата выхода в эфир 03 марта 2023 года.