 

Госсекретарь США Блинкен объявил о новой военной помощи Украине на 400 млн долларов

04.03.2023, 3:45, Новости дня
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США выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В распространенном пресс-службой Госдепартамента США от его имени письменном заявлении говорится, что в этот пакет входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы, передает ТАСС.

В понедельник американские СМИ сообщили, что совокупные расходы Соединенных Штатов на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023 года составили 77,5 млрд долларов.

В конце февраля США выделили Украине пакет военной помощи на 2 млрд долларов, в который вошли боеприпасы для HIMARS и беспилотники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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