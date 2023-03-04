Хуже, чем при Мао — обозреватель SwebbTV оценил власть демократов в США

Соединённые Штаты под властью демократов превратились в нечто худшее, чем «культурная революция» в коммунистическом Китае, заявил в интервью обозреватель SwebbTV Магнус Стенлунд. По мнению аналитика, люди на Западе живут в иллюзии свободы в то время, когда на самом деле политический строй США сегодня представляет собой «самый худший сорт» коммунизма. Кроме того, жителям Запада не позволяется даже думать «неправильно».



AP

Россия видит в союзническом с НАТО киевском режиме экзистенциальную угрозу, и поэтому российская армия медленно и методично перемалывает силы ВСУ в мясорубке, темпы которой контролирует, заявил обозреватель SwebbTV Магнус Стенлунд. По мнению аналитика, ВС РФ вынуждены систематично уничтожать украинскую военную машину для того, чтобы обезвредить территорию для будущих поколений, поскольку ни при каких обстоятельствах РФ не будет доверять Западу.

Стенлунд также выразил опасения по поводу того, что после отставки Йенса Столтенберга на пост генсека НАТО может прийти поляк. Эксперт назвал нынешние настроения общественности в Польше настолько далёкими от реальности, что их впору сравнивать с «Викторией Нуланд на стероидах». Обозреватель считает, что у поляков отсутствует всякое восприятие реальности, когда они говорят о том, что украинский конфликт должен завершиться «полным уничтожением России», поскольку речь идёт о крупнейшей в мире ядерной державе. В случае, если такой человек станет лидером в НАТО, это будет самой большой угрозой безопасности, пишет SwebbTV.

По мнению обозревателя, на Западе многие до сих пор считают, что Соединённые Штаты — это страна свободы, однако это не так. Магнус Стенлунд убеждён, что сегодня в Вашингтоне правят коммунисты, причём «самого худшего сорта». Одновременно с этим эксперт призвал большую часть населения Швеции протрезветь и понять, что нынешние США — это уже не те Соединённые Штаты, какими они были когда-то, и это только вопрос времени, когда они начнут репрессии, как это уже было в Восточной Германии. Эксперт считает, что мышление Вашингтона сейчас ещё хуже, чем во времена правления Мао в период «культурной революции», поскольку людям не позволяется даже думать «неправильно», отмечает SwebbTV.