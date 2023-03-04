Тулси Габбард – Демократическая партия США стала партией войны

Американская Демократическая партия стала основным сторонником военного решения внешнеполитических вопросов, а её лидеры подталкивают мир к ядерной катастрофе, сказала в эфире Daily Wire экс-кандидат в президенты США и бывший член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард. Как отметила Габбард, у этих политиков есть укрытия, где они смогут пережить даже ядерный удар, но большинству американцев придётся переносить последствия решений этих людей на себе.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты США: Одна из основных причин, по которым я решила покинуть Демократическую партию, заключается в том, что она превратилась в партию войны. Тех людей на левом фланге, которых мы немного обсудили — тех, кто бросал вызов военно-промышленному комплексу и выступал против провоенного настроя, который мы сейчас наблюдаем практически везде, — я больше не вижу.

А что ещё хуже, теперь и среди лидеров Демократической партии есть те, кто все эти контрпродуктивные войны разжигает, раздувает новые холодные войны против РФ и Китая, идёт на обострение, подталкивая нас к ядерной войне, на пороге которой мы все, вся наша страна, прямо сейчас и находимся.

И делают они это, не задумываясь и не считаясь с той реальностью, которая нам, жителям Гавайев, очень хорошо открыла глаза ещё в январе 2018 года, когда у нас была тревога в связи с ракетным ударом. Мы тогда думали, что Северная Корея ударила по нам ракетой и нам осталось жить 15 минут. И правительство нам тогда говорило: «Немедленно направляйтесь в укрытия! Это не учебная тревога! В направлении Гавайев летит ракета!» А мы тогда оказались перед тем фактом, что никакого укрытия нет — нам в буквальном смысле негде прятаться.

То есть наши лидеры подвели нас не только в том смысле, что они вообще довели нас до такого состояния, что нам теперь всем до единого приходится жить в таких реалиях, — сверх того они нам говорят: «В укрытие! Заходите внутрь зданий и не выходите!», а укрытий у нас и нет. У них-то, может, и есть хорошо оборудованные убежища, где они смогут всё пережить и продолжить потом воевать, если они туда доберутся, но подавляющему большинству людей в нашей стране и по всему миру придётся понести катастрофические последствия ядерного холокоста. У них укрытий нет — им их не предоставили.

Дата выхода в эфир 03 марта 2023 года.