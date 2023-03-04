В Apple объяснили отказ гарантийного обслуживания MacBook и iPad отсутствием запчастей

Авторизованные сервисы Apple в РФ прекратили прием на гарантийное обслуживание MacBook и iPad из-за нехватки запчастей, сообщили в службе техподдержки Apple.

«iPad уже не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook… Так как запчастей нет, завоза тоже в ближайшее время не ожидается, поэтому они не принимают устройства», – ответил консультант компании на вопрос о том, осуществляется ли сейчас гарантийное обслуживание iPad и MacBook в РФ, передает РИА «Новости».

По его словам, это касается всех моделей MacBook и iPad. При этом источник отметил, что «iPhone принимаются». «Именно iPad и MacBook из-за того, что деталей уже нет, поэтому они уже больше не принимают», – сказал он.

«Как быстро это произойдет, я вам не смогу сказать, так как мы этой информацией не обладаем», – сказал консультант.

Ранее сообщалось, что Apple прекратила гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad в России.

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