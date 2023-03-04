Reuters: ЕС может ввести санкции против КНР в случае поставок оружия России

Если Китай будет поставлять вооружение России, Евросоюз ответит санкциями, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Reuters пишет, что европейский чиновник заявил, что ЕС введет санкции против Китая, если тот предоставит оружие России, добавив, что это будет красной чертой, передает РИА «Новости».

США и их союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.

Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку РФ в конфликте на Украине.

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