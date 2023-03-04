Дипломат Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о России фразой «зомби-апокалипсис»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер о «Российской народной республике» фразой «зомби-апокалипсис».

Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – Российскую Народную Республику. Официальный представитель МИД РФ описала инцидент фразой «зомби-апокалипсис».

Накануне американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.

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