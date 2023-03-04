 

Мнение: Что случилось в Брянской области

04.03.2023, 2:18, Разное
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Моя версия – хрен его знает. “Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области”. “МИД РФ (!) заявил, что убийства в Брянской области совершены с помощью оружия НАТО”.

Сообщения, которыми сейчас переполнено всё русское информпространство, одно краше другого. Однако именно это буйство агитпропа и вызывает большое сомнение. Как-то все очень похоже на постановку. Выделим сюжетную канву: какая-то вооруженная группа в полной боевой раскраске и с “оружием НАТО” типа вторгается на территорию Брянской области, где-то шустрит по деревенским проселкам, потом обстреливает какую-то машину Жигули, убивает двоих, ранит мальчика… и сматывается типа обратно “за кордон” (при том, что никакого кордона, в смысле границы, сейчас нет, у России ведь, как нам тут пишут на заборах, “нигде нет границ”). Отдельно, конечно, доставляет, что, собственно, никакой “границы” там и в принципе быть не должно, ведь там рядом только Луганская область, а она, как следует из российского, не побоюсь этого слова, Основного Закона – тоже российская.

Вопрос – что это было? Дерзкий рейд “террористов”, которые решили терроризировать сельских механизаторов? Путин собирается переименовать СВО в АТО?

Больше похоже, что Кириенко решил пораздувать огонь “народной войны”, которую он давно призывает, но как-то не особо разгорается. То есть война то идет, но с яростью благородной, коя должна “вздыматься, как волна” – пока не очень. Не осознают граждане сурьёзности момента, надо гражданам помочь.

Обычно, когда силовики занимаются пиаром, у них примерно так и получается. Тупо, громко, кроваво и неубедительно. Хотя, конечно, нельзя и украинцев исключать. Взяли оружие НАТО, нацепили повязки и пошли, “может, и подстрелим кого”. Почему нет? Всё может быть.

Источник: Размышления вольного социолога


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