 

Посол России в США Антонов прокомментировал новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву

04.03.2023, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поставляемое Украине оружие будет уничтожено, усилия по нанесению РФ стратегического поражения обречены на провал, сообщил посол в США Анатолий Антонов в связи с выделением Вашингтоном очередного пакета военной помощи Киеву.

По его словам, Россия уверенно движется к выполнению поставленных целей. «Наши войска защищают Отечество от беспрецедентной угрозы, подавляя нацистов, которых взрастил в Украине коллективный Запад во главе с США», – добавил он, передает ТАСС.

«Американское содействие продлит агонию киевского режима, – продолжил Антонов. – Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.21 / Найден второй погибший при обрушении кровли ангара в Калужской области

07.11.21 / Компания AMD представила видеокарту Radeon PRO V620

09.06.21 / “Мы не можем позволить процессу стоять на месте”. Кулеба заявил, что готов к переговорам с Лавровым в нормандском формате

30.07.20 / Эксперты рассказали, чем полезен кофе

28.07.21 / Судебное заседание по делу о взятке для чиновника Минобороны в $1 млн перенесли из-за неявки подозреваемых

24.09.20 / Эксперт заявил о колоссальном значении расширения программы газификации для Хабаровского края

01.07.20 / “В соответствии с постановлением правительства”. В Киеве усиливают противоэпидемические меры

04.04.21 / NI рассказал, за счет чего РФ выиграет войну с Украиной

24.11.20 / Голикова отметила важность поддержки будущих учителей

25.06.20 / Разрешение на онлайн-продажу лекарств получили 70 аптечных организаций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика