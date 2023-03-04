 

Посол России в США Антонов прокомментировал новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву

04.03.2023, 1:50, Новости дня
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Поставляемое Украине оружие будет уничтожено, усилия по нанесению РФ стратегического поражения обречены на провал, сообщил посол в США Анатолий Антонов в связи с выделением Вашингтоном очередного пакета военной помощи Киеву.

По его словам, Россия уверенно движется к выполнению поставленных целей. «Наши войска защищают Отечество от беспрецедентной угрозы, подавляя нацистов, которых взрастил в Украине коллективный Запад во главе с США», – добавил он, передает ТАСС.

«Американское содействие продлит агонию киевского режима, – продолжил Антонов. – Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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