Глава Европарламента Метсола сообщила о своим прибытии в Киев
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила о своим прибытии в Киев.
Глава Европарламента заявила, что рада вернуться на Украину, передает ТАСС.
Европолитики традиционно не объявляют заранее о своих поездках в Киев – по соображениям безопасности.
Напомним, 16 февраля Европарламент принял резолюцию к годовщине начала специальной военной операции РФ на Украине, в которой призвал поставлять Киеву все без исключения виды вооружений, в том числе истребители, вертолеты и ракеты.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет