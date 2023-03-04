 

Глава Европарламента Метсола сообщила о своим прибытии в Киев

04.03.2023, 1:50, Новости дня
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Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила о своим прибытии в Киев.

Глава Европарламента заявила, что рада вернуться на Украину, передает ТАСС.

Европолитики традиционно не объявляют заранее о своих поездках в Киев – по соображениям безопасности.

Напомним, 16 февраля Европарламент принял резолюцию к годовщине начала специальной военной операции РФ на Украине, в которой призвал поставлять Киеву все без исключения виды вооружений, в том числе истребители, вертолеты и ракеты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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