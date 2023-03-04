 

Financial Times: Украина призвала ЕС наладить поставки около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц

04.03.2023, 1:50, Новости дня
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Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой наладить поставки около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц для достижения успехов на поле боя, сообщила британская Financial Times.

В своем материале издание ссылается на письмо украинского министра обороны Алексея Резникова европейским коллегам, который выступил с утверждением, что для успешного выполнения боевых задач в месяц Украине якобы требуется не менее 356,4 тыс. снарядов, что, по его словам, составляет 60% от полного боекомплекта. По версии Резникова, если бы украинские войска не были ограничены количеством доступных артиллерийских снарядов, то могли бы использовать 594 тыс. снарядов в месяц, передает ТАСС.

Он также заявил, что в настоящий момент Украина в месяц в среднем использует примерно 110 тыс. снарядов калибра 155 мм, что, как утверждает Резников, якобы составляет 25% от количества снарядов, применяемых российской стороной.

В этой связи еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью изданию заявил, что европейская оборонная индустрия должна перейти к так называемой экономике военного времени, чтобы удовлетворить потребности в оборонном производстве. Согласно изданию, вопрос финансирования наращивания производства вооружений и боевой техники может быть обсужден лидерами стран ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 марта.

Напомним, в пятницу украинские войска обстреляли российский город Сватово снарядами калибра НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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