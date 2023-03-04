Global Times – РФ пережила войну на истощение против Запада

Нынешнюю ситуацию нельзя рассматривать как конфликт между Москвой и Киевом — она уже давно стала войной на истощение между Западом и Россией, и последняя не только крепко стоит, но даже преуспевает. Как пишет Global Times, Запад очень пугает, что если с одной Россией так трудно справиться, то что будет, если Китай начнёт действительно поддерживать её в военном плане?



AP

В последнее время Америка неоднократно заявляла, что Китай готовится оказать РФ «смертоносную военную помощь» в продолжающейся спецоперации на Украине. Как пишет Global Times, это должно спровоцировать западное общественное мнение усилить давление на Пекин, однако он решительно отвергает все нападки Вашингтона.

Как продолжает автор материала, Соединённые Штаты выдвигают «превентивные обвинения», чтобы не допустить участия Китая в конфликте. Спецоперация на Украине идёт уже больше года, и, по всем расчётам Запада, к этому времени РФ уже должна была развалиться. Он совсем не ожидал, что страна не только будет крепко стоять, но и преуспеет.

«Стало очевидно, что ситуацию уже нельзя рассматривать как конфликт между Россией и Украиной: она уже давно стала войной на истощение между Россией и Западом. Победить Россию для США и других западных стран оказалось гораздо труднее, чем ожидалось. Они прекрасно знают, что Пекин не оказывал Москве военную помощь, и один вопрос не даёт им покоя: если сейчас с одной Россией уже так трудно справиться, то что будет, если Китай действительно начнёт поддерживать её в военном плане?» — задаётся вопросом автор статьи.

Он отмечает, что у Запада явные проблемы с тактикой. Он хочет продолжить затягивать конфликт, пока РФ не рухнет сама по себе. Но что, если весной её военные перейдут в наступление и полностью вытеснят ВСУ с Донбасса? Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение всего Запада во главе с США. Однако если новая военная помощь Киеву прибудет вовремя и поможет украинским солдатам дать отпор русским, Москва, потеряв терпение, может применить ядерное оружие.

«В этом случае картина может быть полностью стёрта и переписана. На самом деле многие на Западе, включая правительство США, обеспокоены этим вопросом, но они, похоже, не в состоянии всё взвесить и вспомнить, что помощь украинским войскам в достижении «победы» — это не точка, а запятая. Так что лучше прислушайтесь к Китаю. Пока ситуация в тупике, но пространство для манёвра ещё есть, следует инициировать переговоры о скорейшем прекращении конфликта на благо всего мира», — заключает автор Global Times.