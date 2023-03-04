 

Cвященник Федор Лукьянов объяснил инициативу ввести уголовное наказание за склонение женщин к аборту

04.03.2023, 0:29, Новости дня
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Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предлагает ввести уголовное наказание за склонение женщин к аборту, сообщил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

По его словам, речь идет о действиях медиков, которые уговаривают пациенток прервать беременность, и о нелегальных операциях. Лукьянов отметил, что понятия «криминальный аборт» нет в законодательстве, поэтому, по его мнению, правоохранительные органы «не интересуются подобным видом криминального бизнеса», передает «Говорит Москва».

Также Лукьянов сказал, что выявляемые случаи продажи аптечными организациями препаратов экстренной контрацепции и перорального прерывания беременности физическим лицам создают угрозу для жизни и здоровья женщин, поэтому их продажу необходимо запретить, передает ТАСС.

Он добавил, что позиция Церкви однозначно отрицательная в отношении любого прерывания беременности.

Ранее в РПЦ предложили запретить замужним женщинам аборты без согласия супруга.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число проводимых абортов в РФ за последнее десятилетие сократилось более чем вдвое.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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