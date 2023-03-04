 

Представительство ЛНР в СЦКК: Вооруженные формирования Украины обстреляли Сватово из артиллерии калибра 155 мм

04.03.2023, 0:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вооруженные формирования Украины обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) из артиллерии калибра 155 мм, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что обстрел города был зафиксирован в 18.10 пятницы.

Ранее в пятницу Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.22 / 26-летняя звезда порнофильмов Лана Роудс впервые стала матерью

04.02.21 / В Украине за неделю заболело гриппом и ОРВИ 113,2 тыс. человек, вакцинировано 1,3 тыс.

22.11.21 / СК Белоруссии назвал число пострадавших от польских силовиков беженцев

11.11.20 / При взрыве на кладбище для немусульман в Саудовской Аравии пострадали два человека

19.07.21 / В Харьковской области журналист заявил о нападении на свое жилье. Полиция открыла уголовное производство

19.08.20 / Стало известно о новых переговорах США и Китая по торговой сделке

26.01.21 / Борьба с пандемией заставила Байдена отложить вопрос отношений с Россией

17.05.21 / Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля

20.08.20 / Транспортная полиция начала проверку информации о возможном отравлении Навального

30.09.20 / Своя машина в Москве оказалась выгоднее использования такси и каршеринга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика