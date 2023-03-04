Представительство ЛНР в СЦКК: Вооруженные формирования Украины обстреляли Сватово из артиллерии калибра 155 мм

Вооруженные формирования Украины обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) из артиллерии калибра 155 мм, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что обстрел города был зафиксирован в 18.10 пятницы.

Ранее в пятницу Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра.

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