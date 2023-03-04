Reuters: Президенту США Байдену успешно злокачественное образование на коже
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Американский президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже, сообщило Reuters.
По информации лечащего врача американского президента, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие у американского лидера базально-клеточной карциномы. Доктор отметил, что Байдену необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога, передает ТАСС.
Напомним, в июле 2022 года Байден заявил, что у него рак.
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