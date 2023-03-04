Reuters: Президенту США Байдену успешно злокачественное образование на коже

Американский президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже, сообщило Reuters.

По информации лечащего врача американского президента, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие у американского лидера базально-клеточной карциномы. Доктор отметил, что Байдену необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога, передает ТАСС.

Напомним, в июле 2022 года Байден заявил, что у него рак.

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