 

Reuters: Президенту США Байдену успешно злокачественное образование на коже

04.03.2023, 0:29, Новости дня
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Американский президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже, сообщило Reuters.

По информации лечащего врача американского президента, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие у американского лидера базально-клеточной карциномы. Доктор отметил, что Байдену необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога, передает ТАСС.

Напомним, в июле 2022 года Байден заявил, что у него рак.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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