 

Spiegel – вопрос суверенитета — Аргентина разорвала пакт с Великобританией о совместном экономическом развитии Фолклендских островов

04.03.2023, 0:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Аргентина сообщила о решении прекратить действие соглашения с Великобританией о совместном экономическом развитии спорных Фолклендских островов, передаёт Der Spiegel. С точки зрения нынешнего аргентинского правительства, предыдущий кабинет, заключив так называемый пакт Форадори — Дункан, зашёл слишком далеко в уступках Великобритании. Власти южноамериканской страны предложили возобновить переговоры о суверенитете над островами и организовать встречу для согласования повестки переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.


AP

Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о совместном экономическом развитии Фолклендских островов. Южноамериканская страна сообщила о решении прекратить действие так называемого пакта Форадори — Дункан, заявил глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро в четверг по итогам переговоров со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли в рамках встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели. Правительство Аргентины предложило возобновить переговоры о суверенитете над Фолклендскими островами и организовать встречу для согласования повестки переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет Der Spiegel.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли тут же возразил в Twitter: «Фолклендские острова — британские». По его словам, жители островов «имеют право решать своё будущее — они предпочли остаться заморской территорией Великобритании».

Пакт Форадори — Дункан, подписанный заместителями глав МИД двух стран в 2016 году, регулирует добычу газа и нефти, а также судоходство и рыболовство в районе Фолклендских островов. С точки зрения нынешнего аргентинского правительства, предыдущий кабинет зашёл слишком далеко в уступках Великобритании.

Фолклендские острова находятся под административным управлением Великобритании с 1833 года. В 1982 году аргентинский десант высадился на островах и установил контроль над их территорией. После того как Вооружённые силы Аргентины потерпели ряд поражений в ходе 72-дневной войны, стороны подписали перемирие. Южноамериканская страна продолжает претендовать на острова, которые аргентинцы называют Мальвинскими.

Специальный комитет ГА ООН по деколонизации принял резолюцию, призывающую Великобританию и Аргентину к переговорам. В 2013 году островитяне подавляющим большинством голосов выступили за то, чтобы территория осталась во владении Великобритании. Аргентина не признала результаты референдума. После обнаружения залежей нефти и газа на шельфе вокруг островов конфликт обострился вновь, передаёт Der Spiegel.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08.22 / Мнение: Оживающий автопром, глобальные проблемы с комплектующими и беспилотные «Кировцы»

12.07.22 / Специалисты рассказали, почему людям нельзя пить соленую воду

01.08.22 / Новое исследование поможет найти лекарство от аутизма и шизофрении

16.12.22 / “Деньги все забрал себе”: Оплевавший Россию Макаревич* тайно выступил на родине

31.12.21 / Екатерина Варнава намекнула на роман с Евгением Бороденко

22.04.22 / США рассматривали возможность нанесения ядерного удара по Луне

27.07.20 / Стало известно, где принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци проводят медовый месяц

22.06.21 / Украшения из золота делают образ не дорогим, а старомодным. Как избежать ошибок

28.11.22 / Мнение: О лучшей рекламе российского ОПК

28.02.22 / Мнение: Wuxin Gongzuo

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика