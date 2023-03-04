Spiegel – вопрос суверенитета — Аргентина разорвала пакт с Великобританией о совместном экономическом развитии Фолклендских островов

Аргентина сообщила о решении прекратить действие соглашения с Великобританией о совместном экономическом развитии спорных Фолклендских островов, передаёт Der Spiegel. С точки зрения нынешнего аргентинского правительства, предыдущий кабинет, заключив так называемый пакт Форадори — Дункан, зашёл слишком далеко в уступках Великобритании. Власти южноамериканской страны предложили возобновить переговоры о суверенитете над островами и организовать встречу для согласования повестки переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.



AP

Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о совместном экономическом развитии Фолклендских островов. Южноамериканская страна сообщила о решении прекратить действие так называемого пакта Форадори — Дункан, заявил глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро в четверг по итогам переговоров со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли в рамках встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели. Правительство Аргентины предложило возобновить переговоры о суверенитете над Фолклендскими островами и организовать встречу для согласования повестки переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет Der Spiegel.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли тут же возразил в Twitter: «Фолклендские острова — британские». По его словам, жители островов «имеют право решать своё будущее — они предпочли остаться заморской территорией Великобритании».

Пакт Форадори — Дункан, подписанный заместителями глав МИД двух стран в 2016 году, регулирует добычу газа и нефти, а также судоходство и рыболовство в районе Фолклендских островов. С точки зрения нынешнего аргентинского правительства, предыдущий кабинет зашёл слишком далеко в уступках Великобритании.

Фолклендские острова находятся под административным управлением Великобритании с 1833 года. В 1982 году аргентинский десант высадился на островах и установил контроль над их территорией. После того как Вооружённые силы Аргентины потерпели ряд поражений в ходе 72-дневной войны, стороны подписали перемирие. Южноамериканская страна продолжает претендовать на острова, которые аргентинцы называют Мальвинскими.

Специальный комитет ГА ООН по деколонизации принял резолюцию, призывающую Великобританию и Аргентину к переговорам. В 2013 году островитяне подавляющим большинством голосов выступили за то, чтобы территория осталась во владении Великобритании. Аргентина не признала результаты референдума. После обнаружения залежей нефти и газа на шельфе вокруг островов конфликт обострился вновь, передаёт Der Spiegel.