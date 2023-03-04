 

Fox Business – учёные собрались выращивать еду на Луне

04.03.2023, 0:11, Разное
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Учёные из Европейского космического агентства надеются, что гидропонное земледелие поможет обеспечить лунную почву недостающими питательными веществами. В случае успеха программа будет способствовать долгосрочному исследованию Луны. Астронавт НАСА рассказал в эфире FOX BUSINESS о том, какие ещё проблемы требуют решения, прежде чем люди смогут поселиться на Луне.

Учёные из Европейского космического агентства обьявили о намерении выращивать еду на Луне. Их план подразумевает использование гидропонного земледелия для обеспечения лунной почвы питательными веществами, которых там не хватает. В случае успеха эта программа будет способствовать долгосрочному исследованию Луны, снабжая экспатов с Земли местным продовольствием. 

Предстоит ли нам выращивать марсианский картофель по примеру Мэтта Дэймона? Поговорим об этом с вышедшим на пенсию астронавтом НАСА. Клейтон Андерсон, добро пожаловать на наше шоу. 

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Здравствуйте, Кеннеди, спасибо за приглашение. 

ВЕДУЩАЯ: Какие интересные новости! Почему они кажутся такими волнительными? 

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Думаю, любой, кто хочет вернуться на Луну, понимает, что нам надо придумать, как там жить и работать. Один из вопросов, требующих решения, это как доставлять туда еду и воду для людей. Это, знаете ли, не самое приятное место. Конечно, если нам не удастся добавить туда кое-что, чтобы сделать его более похожим на дом. А еда — как раз один из пунктов. 

ВЕДУЩАЯ: Итак, выращивать еду на лунной поверхности можно, но не всякую еду, так как в почве там нет азота. Значит ли это, что нам потребуется возить азот туда с собой? 

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Скорее всего, да. Я думаю, сейчас работают над планом, о котором вы упомянули вначале. Как нам вообще обойтись без почвы? Как попробовать обойтись только лунным реголитом, в котором есть все питательные вещества, кроме азота.

То есть можно попытаться извлечь всё это из почвы и внедрить в какое-то научное сооружение, которое использовал Марк Уотни, герой Мэтта Дэймона в фильме «Марсианин». Тогда мы сможем гидропонически доставить эти питательные вещества растениям. Сегодня этот принцип уже достаточно изучен. 

ВЕДУЩАЯ: Как вы считаете, можно сказать, что любители марихуаны совершили революцию в гидропонике, выращивая траву в воде? 

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Хаха, можно я воспользуюсь пятой поправкой по этому вопросу? 

ВЕДУЩАЯ: Да, конечно, можете. Но я знаю, что это легально во многих штатах. Хотя, конечно, вы можете не отвечать. Просто слово «гидропоника» ассоциируется у меня с дуэтом Чич и Чонг. Хорошо, а вас не расстраивает, что Европейское космическое агентство опередило НАСА в этом вопросе? 

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Нет, я так не думаю. В гидропонике разбираются многие группы, включая Европейское космическое агентство и НАСА. Я считаю, что каждый раз, когда мы двигаемся куда угодно за пределами низкой околоземной орбиты, мы будем использовать набор знаний со всей планеты, а не только из Соединённых Штатов. 

Поэтому, по моему мнению, в будущем вся работа будет идти через сотрудничество с Европейским космическим агентством, с японским космическим агентством, с канадцами, со всеми. 

ВЕДУЩАЯ: Чуть раньше Гарри упомянул фильм «Валли», где были гигантские космические корабли. А как люди стали бы жить на Луне? Ведь встаёт вопрос притяжения, дыхания и тому подобное. Нам придётся жить в каких-то маленьких бои-куполах? 

КЛЕЙТОН АНДЕРСОН: Хороший вопрос, Кеннеди. Думаю, вряд ли у кого-то найдётся на него ответ. Я слышал предположения о том, что можно делать кирпичи из лунного реголита, потом строить из них сооружения, или жить под лунной поверхностью. 

Это звучит немного странно, но вот что я говорю людям. Надо либо строить Землю там, либо привезти её с собой. Именно это и является главной проблемой. Мы существуем с помощью Земли, это означает, что для выживания где бы то ни было нам нужны земные вещи. В этом основные затраты и развитие технологий. Всё это необходимо для успеха. 

ВЕДУЩАЯ: Да, и я думаю, что успех обязательно последует. Впереди новые рубежи и препятствия, которые нужно преодолеть. Именно поэтому вы и стали астронавтом. Клейтон, большое спасибо, что уделили нам время. 

Дата выхода в эфир 01 марта 2023 года.


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