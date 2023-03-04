Десант в ад

Военные эксперты из Японии и США провели серию компьютерных игр, имитирующих военный конфликт вокруг Тайваня с участием Китая.

Все они при разных сценариях дали практически один результат — Пекин терпит поражение и не достигает цели силой подчинить и присоединить этот остров в ближайшие годы. Однако и Япония, и США в результате ожесточенных боевых столкновений понесут серьезные потери в людской силе и технике. Иными словами, Соединенные Штаты с союзниками сейчас не имеют возможности легко и малой кровью нанести Пекину сокрушительный удар в случае прямого столкновения, констатируют в Токио.

Последние имитационные игры такого рода были проведены 18‒23 февраля нынешнего года на базе Фонда мира Сасакава — одного из крупнейших в Японии исследовательских центров. В них участвовали не состоящие на госслужбе отставные японские военные, эксперты из Японии и США — всего около 30 человек. Они разбились на четыре группы и играли за Штаты, Японию, КНР и Тайвань, опираясь на данные об их ресурсах, тактике и т.д. Главная вводная: в 2026 году Пекин предпринимает высадку десанта на Тайвань.

Для этого, как исходили участники игры, собирается в кулак практически весь военный потенциал КНР. США отвечают силами одной или двух авианосных групп, подключают другие возможности в регионе. Токио дает Вашингтону право использовать не только военные базы в Японии, но и свои гражданские объекты.

Учитывался и вариант прямого участия японских войск в боевых действиях на стороне США силами ВМС и авиации, а также путем нанесения ракетных ударов по целям в КНР.

По всем сценариям, получалось, что боевые действия должны закончиться через две недели. У вооруженных сил КНР в результате конфликта были полностью нарушены линии снабжения, а авиация США и Японии вместе с ПРО-ПВО прочно захватывали господство в воздухе в зоне Тайваня. Пекин с остатками экспедиционного корпуса отходил к себе на материк.

Но какова цена этого американо-японского успеха!

США, согласно играм-учениям, теряли 19 кораблей, включая, возможно, авианосец, 400 самолетов, почти 11 тысяч ранеными и убитыми. Япония — 15 кораблей, 144 боевых самолета, 2500 военных убитыми и ранеными, более тысячи погибших мирных граждан. Тайвань — 18 кораблей, 200 самолетов, 13 тысяч военных и гражданских, включая взятых в плен.

Вооруженные силы КНР, как утверждают участники игры, теряли 156 военных кораблей, включая два авианосца, 252 самолета, более 40 тысяч человек убитыми и ранеными.

Примерно такие же результаты дали и компьютерные игры, проведенные в январе американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS). Там также рассматривалась ситуация с военным конфликтом у берегов Тайваня в 2026 году. Были рассмотрены 24 сценария, практически во всех случаях Пекин терпел неудачу при тяжелых потерях у США и Японии. У Токио, в частности, китайцы при таком раскладе топили 26 кораблей и свыше 100 самолетов ВВС.

Фото: AP / TASS

Нет сомнений, что подобные игры уже на профессиональном уровне регулярно проводятся в Объединенных комитетах начальников штабов США и Японии, а также в ходе совместных командно-штабных учений. Результаты, естественно, держатся в секрете, но, по данным источников, все проработки такого рода указывают на растущие военные возможности Пекина и постепенное изменение баланса сил в его пользу.

В качестве ответа Вашингтон и Токио настроены на наращивание своих потенциалов и изменение характера подготовки к возможному столкновению. В частности, на расположенных вблизи Тайваня японских и филиппинских островах появятся новые американские подразделения — относительно небольшие по численности, но имеющие самые широкие боевые возможности. Это будут своего рода силы немедленного реагирования, призванные сорвать продвижение контингентов КНР до подхода авианосных группировок США.

Предполагается также развернуть в Японии новые ракеты средней дальности наземного базирования, включая гиперзвуковые, способные нанести удары по объектам на территории самой КНР. Токио рассматривает это как важнейший элемент сдерживания. И очень сильно торопится — в качестве скорейшей промежуточной меры уже в этом году Япония начинает закупать в США «Томагавки» для военно-морских сил.

Василий Головнин,

Токио

Текст с разрешения автора взят с его личной страницы в соцсетях.

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