Домашняя ночная маска и лучшие эфирные масла для потрескавшихся губ

Потрескавшиеся губы не только выглядят неэстетично, но и причиняют дискомфорт. На них нередко образуются болезненные ранки. Чтобы избавиться от этой проблемы, кожу губ необходимо регулярно увлажнять. Это предотвратит ее пересыхание. В статье мы расскажем о домашней ночной маске и лучших эфирных маслах для потрескавшихся губ.

Ночная маска для губ

Это домашнее средство состоит из двух основных ингредиентов – меда и миндального масла. Каждый из них оказывает благоприятное воздействие на кожу. Мед насыщает эпидермис влагой, а миндальное масло смягчает и успокаивает губы.

В состав средства также входят эфиры чайного дерева, ромашки и лаванды. Эти ингредиенты обладают смягчающим действием и усиливают эффект миндального масла и меда.

Возьмите по чайной ложке меда и миндального масла, а также по 1 капле эфира чайного дерева, ромашки и лаванды.

Добавьте в миску миндальное масло и мед. Перемешайте продукты до однородного состояния. Затем добавьте эфирные масла. Еще раз перемешайте массу.

Очистите губы с помощью скраба. Затем нанесите на них приготовленный бальзам и оставьте на всю ночь.

Далее мы расскажем о лучших эфирных маслах для потрескавшихся губ.

Ромашка

Эфирное масло ромашки идеально подходит для потрескавшихся губ. Существует много разновидностей этого цветка. Для смягчения кожи лучше всего использовать эфир лекарственной (немецкой) ромашки.

Эфирное масло ромашки обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Чтобы избавиться от трещин, достаточно ежедневно наносить на губы несколько капель этого средства.

Лаванда

Эфирное масло лаванды обладает сильными увлажняющими свойствами. Оно успокаивает и заживляет кожу. Его можно использовать при трещинах и сухости губ, а также герпесе.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Масло лаванды богато и антиоксидантами. Эти вещества защищают кожу от повреждения свободными радикалами и предотвращают старение эпидермиса.

Чайное дерево

Масло чайного дерева очень популярно в косметологии. Оно обладает охлаждающим действием и снимает незначительные раздражения. Это средство способно бороться с бактериями и грибками, а также устранять воспаление.

Это средство идеально подходит для заживления и восстановления потрескавшихся губ. Оно поможет не только улучшить состояние кожи, но и укрепить местный иммунитет.

Герань

Эфирное масло герани освежает и тонизирует кожу. Оно восстанавливает эпидермис после повреждений и устраняет воспаление.

Масло герани стимулирует кровообращение. Это позволяет увлажнить сухую кожу губ. Кроме этого, эфир герани эффективно уничтожает микробы. Это позволяет предотвратить проникновение бактерий и грибков в трещины и ранки.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Роза

Эфирное масло розы – довольно дорогостоящий продукт. Но его все же следует включить в свою косметичку, так как оно обладает многими ценными качествами.

Лучше всего использовать эфирное масло дамасской розы. Оно отлично увлажняет сухие губы и возвращает им молодость. Также это средство источает очень приятный аромат.

При покупке средства обратите внимание на информацию на упаковке или этикетке. Выбирайте эфирное, а не ароматическое масло. Избегайте покупки дешевых продуктов, они не имеют целебных свойств.

Каких эфирных масел нужно избегать

При появлении трещин на губах можно использовать далеко не любые эфирные масла. Некоторые из них могут принести больше вреда, чем пользы.

Вам следует избегать применения следующих эфиров:

корицы; лемонграсса; мускатного ореха; шалфея; орегано; гвоздики; кассии; душистого перца.

Эти эфиры обладают раздражающими свойствами. Они могут ухудшить ситуацию и вызвать воспаление губ.

Также следует с большой осторожностью применять масла цитрусовых. Их следует наносить только на ночь. Эти средства увеличивают фоточувствительность кожи, что может привести к солнечным ожогам.