Futurezone.at: Армению выбрали местом симуляции марсианских исследований

Армения выбрана местом симуляции марсианских исследований для тестирования отправляемых на Красную планету технических систем и оборудования, сообщил австрийский научный портал Futurezone.at.

Австрийский космический форум (OeWF), который специализируется на так называемом аналоговом исследовании, проведет моделирование AMADEE-24 в Армении в марте 2024 года. Директор OeWF Гремер пояснил, что эксперимент заключается в создании своего рода геологического двойника Красной планеты. В экипаж «миссии» включили двух женщин и четырех мужчин из Австрии, Германии, Израиля, Италии и Британии, информирует Telegram-канал «Sputnik-Армения».

Напомним, в начале февраля американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что люди могут высадиться на Марсе в течение десяти лет.

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