 

Futurezone.at: Армению выбрали местом симуляции марсианских исследований

03.03.2023, 23:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Армения выбрана местом симуляции марсианских исследований для тестирования отправляемых на Красную планету технических систем и оборудования, сообщил австрийский научный портал Futurezone.at.

Австрийский космический форум (OeWF), который специализируется на так называемом аналоговом исследовании, проведет моделирование AMADEE-24 в Армении в марте 2024 года. Директор OeWF Гремер пояснил, что эксперимент заключается в создании своего рода геологического двойника Красной планеты. В экипаж «миссии» включили двух женщин и четырех мужчин из Австрии, Германии, Израиля, Италии и Британии, информирует Telegram-канал «Sputnik-Армения».

Напомним, в начале февраля американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что люди могут высадиться на Марсе в течение десяти лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.23 / В Калининградской области презентовали первый художественный фильм о Нюрнбернгском трибунале

01.10.20 / Каминская из “НеАнгелов” рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа

13.08.20 / Байден упрекнул Трампа в нытье

26.04.21 / Названы желающие присоединиться к РФ украинские города

04.12.20 / Депутат Булах подала в Раду копию старого законопроекта против табака, который не соответствует директиве ЕС

29.01.21 / “Плевок в сторону дипломатов”. Советник Порошенко Елисеев ответил на слова Зеленского, что “никто не думал” о Крыме до него

29.12.22 / Вучич: Баррикады на севере Косово начнут разбирать 29 декабря

21.05.21 / Сетевое движение NS/WP признано экстремистским в России

27.07.21 / Эксперт рассказал о главных признаках большого износа аккумулятора

31.08.21 / Карпин призвал футболистов сломить негативный фон игрой на поле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика