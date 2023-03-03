 

Алкина отповедь – Личное мнение

03.03.2023, 22:59, Разное
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Алла Пугачёва, которая не пользуется особой популярностью в Израиле, вдруг разразилась — вот не знаю, как это назвать? — оправданиями/объяснениями или отповедью.

«Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются», — выдала Алка Московскому комсомольцу.


Фото: Соцсети

Её не грабили, как сплетничали. Её не обижают, как писали. Живёт вообще не там, где все думали. И вообще.

А что — вообще?

А вообще, я скажу так: да, Алка, конечно, страдает от нынешней непопулярности, пытается втиснуться в тусовку, хоть куда-нибудь, но это получается плохо.

А в остальном-то?

В остальном, всё у неё хорошо. Денег достаточно — напела за десятилетия так, что правнукам хватит. Сидит себе в тепле и уюте и поплёвывает. Да, обидно пока, что больше не заваливают поклонники любовью, но да это пройдёт.

Привыкнет.

В радость ли думать, что Пугачихе живётся плохо? Честно говоря, Алка сочувствия не вызывает. Но и живёт она так, что я бы не сказала, что плохо.

Достаточно она имеет. Или даже чуть больше. И всю жизнь имела, и сейчас не бедствует.

Источник: Лена Миро


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