 

Психиатры: взрослые курильщики с психическими заболеваниями потребляют больше всего кофеина

03.03.2023, 22:40, Разное
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Психологи из Калифорнийского университета в США доказали, что люди с ментальными расстройствами, которые регулярно курят, употребляют больше всего кофеина в стране.  Специалисты поделились результатами исследования в журнале Psychiatry Research.

Всего в работе приняли участие 248 добровольцев. Все были курильщиками, но психическими заболеваниями страдали лишь некоторые. Оказалось, что люди с биполярным расстройством употребляют больше всего кофеина. Второе место заняли участники с шизофренией.

По словам специалистов, именно эти люди больше всего страдают от последствий употребления кофеина в США. В дальнейших исследованиях выборку увеличат для повышения точности полученных результатов.


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