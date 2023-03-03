Психиатры: взрослые курильщики с психическими заболеваниями потребляют больше всего кофеина

Психологи из Калифорнийского университета в США доказали, что люди с ментальными расстройствами, которые регулярно курят, употребляют больше всего кофеина в стране. Специалисты поделились результатами исследования в журнале Psychiatry Research.

Всего в работе приняли участие 248 добровольцев. Все были курильщиками, но психическими заболеваниями страдали лишь некоторые. Оказалось, что люди с биполярным расстройством употребляют больше всего кофеина. Второе место заняли участники с шизофренией.

По словам специалистов, именно эти люди больше всего страдают от последствий употребления кофеина в США. В дальнейших исследованиях выборку увеличат для повышения точности полученных результатов.