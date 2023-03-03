Делоимитаторы и следаторы

Апелляция отменила приговор депутату-коммунисту Артему Самсонову — ранее его осудили на 13 лет за демонстрацию фаллоимитатора ребенку (18+).

В Приморье маленькая сенсация: краевой суд в апелляции отменил приговор депутату-коммунисту Артему Самсонову. Его ранее осудили на 13 лет колонии строгого режима по нескладному обвинению в демонстрации резинового фаллоимитатора в присутствии ребенка. Сейчас обвинения не сняты — 27 февраля дело отправили на повторное рассмотрение в первую инстанцию, а подсудимому изменили меру пресечения на домашний арест. После более чем годичного пребывания в СИЗО.



Артем Самсонов. Фото: соцсети

СПРАВКА

Артем Самсонов, 48 лет. Инженер-математик. Начинал как учитель информатики в школе, программист. Активно в политике с 2005 года, в 2008-м принимал участие в нашумевших митингах в поддержку «правого руля», которые собрали во Владивостоке несколько тысяч автомобилистов. Тогда Самсонов входил в общественное движение ТИГР. В КПРФ с 2009 года. В 2011 году избран депутатом Законодательного собрания Приморского края.

Когда в середине ноября 2021 года одного из самых известных и ярких депутатов краевого Заксобрания Артема Самсонова арестовали, в предъявленное обвинение мало кто поверил. Конечно, скромником его никто не считал — фотографий, на которых депутат предстает в неоднозначном виде, хватает. Но то, что писали в официальных релизах, шокировало.

По версии следствия, 13 лет колонии строгого режима коммунист получил за то, что в 2018 году в палаточном лагере на берегах бухты Лазурная взял фаллоимитатор и рассказал о его предназначении. На беду, в компанию взрослых людей затесался ребенок. Ситуацию усугубило то, что мальчишке на момент предполагаемого «преступления» не исполнилось 12 лет, иначе деяние квалифицировалось бы по иной статье, сроки там меньше. По официальной версии, следствие и суд установили, что преступление совершено «в один из дней в период времени с 1 июня по 31 июля 2018 года… на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке».

Такой вот расплывчатый хронотоп.

Забавный — если есть что-то забавное в сложившейся ситуации — момент: при обыске дома 17 ноября 2021 года в тумбочке Артема Самсонова и его жены нашли вибратор.

Другой совсем, просто их личная вещь. Ну изъяли. По окончании следствия вернули флешки, CD-диски, технику… А вибратор оставили. В суде его изучать не стали (потому что к делу он отношения не имеет, разумеется), а в приговоре вообще постановили: изъятое уничтожить.

Алиби

Ирина Сафонова. Фото: соцсети

Сторона обвинения, а следом и суд первой инстанции не приняли во внимание, что «настоящий» фаллоимитатор, который был в лагере, принадлежал вовсе не Артему Самсонову, а «хозяйке лагеря» Ирине Сафоновой — она же неоднократно попадала на фото с резиновым изделием в руках и дала ему название «Федор». Ее сын Влад прибил эту игрушку под потолком летней кухни, и вообще взрослые и дети с ней как только не развлекались, даже красками расписывали.

Нравы на «Кубе» (так назывался летний лагерь) вообще царили совсем не пуританские: народ пил, гулял, влюблялся, та же Сафонова купалась топлес, не особо стесняясь окружающих любого возраста.

Суд не счел важным, что она — основной свидетель обвинения — была с Самсоновым в затяжном конфликте и даже писала на него доносы Зюганову, Путину и силовикам. Она же по совместительству являлась любовницей папы потерпевшего мальчика.

Все это подтверждается фотографиями, видеозаписями и свидетельскими показаниями. Защита, кстати, особо подчеркивает, что в протоколах слова свидетелей перевирались.

Но и это еще не все. Главное, что сделала сторона защиты и сам обвиняемый — по фотографиям и видео, документам (билетам и путевкам, больничным листам, протоколам заседаний Заксобрания, партийных мероприятий и так далее) и даже геолокации телефона воссоздали лето 2018 года. По показаниям свидетелей (в том числе основных свидетелей обвинения) и фотографиям воссоздали дату, когда папа вместе с мальчиком приехал в лагерь и начал ставить палатку. И выяснилось, что в 2018 году Самсонов с этим мальчиком в лагере «Куба» вообще не встречался. Но даже это суд первой инстанции не заинтересовало.

Контекст

Забавно, что Самсонова задержали через два месяца после триумфальных для КПРФ выборов 2021 года (Владивосток буквально «перекрасился» в красный, а первый секретарь городского отделения партии как раз отвечал за стратегию на выборах, за сеть наблюдателей, защиту результатов). Но не глядя на хорошие итоги, депутат все равно обратился к начальнику местного Следкома Владимиру Фомину с просьбой обратить внимание на предполагаемые фальсификации на ряде участков и в ТИКах.

А в сентябре 2022 года Самсонова осудили на 13 лет колонии строгого режима. Сразу после провальных муниципальных выборов, в том числе во Владивостоке. И за год до выборов губернатора региона, который и в прошлый-то раз избрался не без проблем даже на «зачищенном поле». «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — писал краевой Следственный комитет про Самсонова.

Отметим, что методы борьбы с оппозицией с привлечением несовершеннолетних набирают обороты.

Так, в сентябре минувшего года на Сахалине был задержан Станислав Кузнецов, 1-й секретарь горкома южно-сахалинского отделения КПРФ и лидер движения «Гражданская позиция — Регион 65», также один из самых ярких публичных политиков области. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. При этом очевидных нестыковок в деле предостаточно.

Последнее слово

Артем Самсонов. Фото: соцсети

Приморский краевой суд приговор Артему Самсонову отменил и отправил на пересмотр в первую инстанцию. Апелляционная инстанция перевела депутата (а мандат за ним, отмечу, сохранился, он даже в СИЗО продолжал работать — писал жалобы, запросы, даже просил разрешения участвовать в заседаниях по видеоконференцсвязи) под домашний арест.

В такое решение суда не верил никто. В том числе и сам Самсонов. Что следует из его краткого последнего слова в апелляции. Цитируем текст по тг-каналу, который Артем ведет с помощью родственников и соратников.

ЦИТАТА

«Я не понимаю, зачем в наших судах обвиняемому дают последнее слово, если решение о его виновности принимается в момент заключения его под стражу, а приговор хоть и постановляется судом, но постановляется заранее и точно не в совещательной комнате. Я убедительно, с экспертным заключением на руках, доказал, что мои 39 страниц приговора физически невозможно даже просто набрать за те четыре с половиной часа, которые прошли между удалением суда на вынесение приговора и его оглашением.

В моем деле было сфабриковано все. Сфабриковано выдвинутое обвинение, сфабрикованы показания, сфабриковано опознание, сфабрикован судебный процесс, в котором суд открыто занял обвинительную позицию и вместо оценки доказательств защиты занимался их опровержением. И даже такие важные и четко регламентированные моменты, как «тайна совещательной комнаты» и «гласное оглашение приговора», судом были проигнорированы.

Вообще, судебная и следственная системы встали стеной, чтобы помешать мне собрать доказательства моей непричастности к тому, в чем меня обвиняют. Мне так и не провели исследование на полиграфе, которого я настойчиво добивался. Потому что следствию и суду было понятно, что полиграф покажет, что я никогда раньше не только не видел так называемого потерпевшего, но даже не знал о его существовании. Мне не дали задать ни одного вопроса человеку, который никогда меня раньше не видел, но приписал мне действия, которые суд квалифицирует как особо тяжкое преступление.

Несмотря на чинимые мне препятствия, я смог доказать, что никогда не отдыхал на море одновременно с потерпевшим, его папой, папиной любовницей и ее сыном. И, соответственно, я не мог ни находиться с ними за одним столом, ни что-либо им показывать, особенно фаллоимитатор, который принадлежал папиной любовнице.

В деле полно доказательств, что фаллоимитатор принадлежал любовнице отца потерпевшего, и именно она его всем демонстрировала, в том числе и детям. Правда, происходило это не в 2018-м, а в 2019 году, и меня там и близко не было.

Я понял, что наш суд — это просто придаток государственного обвинения. Абсолютно послушная машина государственной власти, которая просто растопчет любого человека и, не обернувшись, пойдет дальше.

У государства, в котором нет суда, нет будущего. Очевидно, моя Родина превратилась именно в такое государство».

Официальных комментариев от Следкома и прокуратуры пока не поступало. Приморский краевой суд ограничился кратким заявлением, в котором отмечается, что «приговор в отношении Самсонова А.А. отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд иному составу суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком на три месяца. Самсонов А.А. из-под стражи освобожден».

Уже сегодня Артем Самсонов из СИЗО отправится на домашний арест.

КОММЕНТАРИЙНАТАЛЬЯ КАСИЛОВА, АДВОКАТ АРТЕМА САМСОНОВА:

— Пересмотр будет идти в обычном режиме по первой инстанции, но с другим составом судей. Надежда на оправдательный приговор есть. Тем более все доказательства невиновности у нас на руках. Но приговор в итоге может быть любым, в том числе еще более строгим. Многое будет зависеть от того, какие мотивы пропишет сейчас апелляция. Надеюсь, что там будут не только процессуальные мотивы (нарушение гласности), а также и другие, например, игнорирование алиби Артема, злонамеренное искажение показаний свидетелей и другие.

Валерия Федоренко

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