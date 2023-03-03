 

Мнение: Почему без Бортникова, Лаврова и Патрушева?

03.03.2023, 22:30, Разное
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Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. И обсудил «меры антитеррористической защищенности объектов в ведении правоохранительных органов».

Сайт Кремля проинформировал, что в совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (отсюда).

Мне интересно, почему заседание «прогуляли»  трое постоянных членов Совета Безопасности –  директор ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров и секретарь Совбеза Николай Патрушев?

Неотложные дела, которые не позволили подключиться к видеоконференции? Или интернет заглючил?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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