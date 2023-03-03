Мнение: О чисто женской экономии… Посчитаем?

Говорят, нет ничего хуже мужской расчётливости. То ли дело — женская! Ей, как говорится, сам Бог заповедал «вести дом», а значит, считать, экономить и рациональничать. Собственно, и термин #экономика происходит от греческих «ойкос» — дом и «номос» — управление, распоряжение.

Но задумывался ли кто-нибудь — на чём, а главное, на ком экономит типичная российская #женщина?

Сейчас, накануне сезона потрошения мужских портмоне по случаю женского дня, не грех кое-что напомнить.

Во-первых, #мужчины в среднем вдвое щедрее женщин. Например, если на подарочные карты к 8 марта тратится порядка 10 тыс. руб., то к 23 февраля — только 5 тыс. руб. Но то — «в среднем по палате». Так-то в 10 тысяч укладываются только половина мужчин. Ещё каждый десятый тратит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а каждый восьмой — и более 20 тыс. С женской стороны — всё ровно наоборот: треть потратят на подарок от одной до пяти тысяч, ещё треть — около тысячи рублей. Только 3% готовы раскошелиться на 5-10 тыс. руб.

Во-вторых, возрастной и брачный срез не менее интересен. Есть такой «гендерно равный праздник» — Валентинов день 14 февраля. Так вот, презенты ко Дню святого Валентина мужчины готовят чаще, чем #женщины (22% vs 16%), их затраты также больше. Средний бюджет подарка мужа для своей супруги составляет 4 тыс. руб, а вот среднестатистическая жена потратит на презент для супруга 2 тыс. 200 руб. При этом, незамужние девушки для своего парня закладывают больше — 2,5 тыс. руб. Однако, они всё равно заметно отстают от холостых мужчин: эта категория граждан потратит в среднем 3 тыс. 900 руб.

Ну и так, для понимания: в среднем «женские» зарплаты ниже «мужских» лишь на 30% — 62,1 тыс. руб. у сильного пола против 42,8 тыс. руб. у прекрасного (и там, и там — сумма на руки с учётом всех премиальных).

Словом, на мужчинах дамы откровенно экономят. И откровеннее всего — жёны на мужьях. Хотя и так ведь мужнины #финансы у жены обычно под полным контролем, если не больше. И, к слову, именно жёны чаще всего недовольны подарками…

То есть, #мужчина ещё и «сам виноват» оказывается?

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