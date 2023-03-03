 

Мнение: Шутка Гугла

03.03.2023, 22:00, Разное
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Разгневанный читатель мне написал – “Пользуйтесь картами, Сапожник! Смотрите maps.google.com!” А я, по чести говоря, гуглом практически не пользуюсь – я за Яндекс. Но тут смотрю – люди просят… Взял да прямо так и скопировал – maps.google.com – да и запустил в компе. Заодно еще вопрос в голове мелькнул – интересно, а на каком языке Гугл мне откроет свою стартовую страницу с картами? Небось, думаю, все ж на русском – он же видит, откуда запрос?

Однако Гугл, должен сказать, превзошел все мои ожидания. Он открыл мне не что-нибудь, а… карту Симферополя (я за последние минимум полгода ничего в этих локациях не открывал и не искал), причем… на украинском языке! Типа – “на, смотри, оккупант-вражина!”

Сильно! Как говорится – жму руку.

Источник: Размышления вольного социолога


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