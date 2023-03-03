 

СМИ: В Москве убили одного из разработчиков вакцины “Спутник V”

03.03.2023, 21:45, Разное
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На северо-западе Москвы в жилой квартире было обнаружено тело задушенного мужчины. Сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела задержали подозреваемого.

Пресс-служба столичного главка СК в cвоем телеграм-канале сообщила о признании мужчины в том, что он поссорился с хозяином квартиры и задушил его ремнем. После этого подозреваемый попытался сбежать, но его местоположение оперативно установили. По информации, которая попала в распоряжение прессы, погибший являлся старшим научным сотрудником центра имени Гамалеи, который входил в число разработчиков вакцины от коронавируса “Спутник V”. Обстоятельства произошедшего выясняются.


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