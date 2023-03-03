Ароматическая сушка с феном и быстрое избавление от секущихся кончиков: лайфхаки для волос, которые любят профи

Волосы – главное естественное украшение любой женщины. Именно поэтому за ними нужно качественно и регулярно ухаживать. И порой красота требует не финансов и не жертв, а креативного подхода. Предлагаем познакомиться с некоторыми интересными и порой странными лайфхаками, которые используют в своей работе профессионалы.

Ароматическая сушка волос

Чтобы ваша шевелюра стала ароматной, возьмите свои любимые духи, слегка обрызгайте ими щетку-расческу для фена. После этого высушите голову как обычно. Изысканный аромат ненавязчивым шлейфом распределится по всей длине локона. Однако помните, что в духах содержится спирт, опасный для влажных и оттого хрупких волос. Поэтому опрыскивать непосредственно шевелюру не стоит.

Просто и быстро избавляемся от секущихся кончиков

Если у вас нет времени посетить парикмахерский салон, чтобы ликвидировать унылые «хвостики», или вам жалко длины, эта рекомендация профи поможет вам. Разделите шевелюру на несколько прядей. Поочередно оберните вокруг пальца каждую из них. Используя острые ножницы, удалите наиболее длинные и тусклые кончики. Таким образом вы обновите прическу, избавитесь от секущихся волос и сохраните длину.

Убираем пушок

Достаточно часто красивую прическу портит так называемый пушок – мелкие волоски, которые уродливо торчат и никак не желают поддерживать общую гармонию. Избавиться от них поможет очень простая хитрость. Возьмите толстую кисть для макияжа, обрызгайте ее лаком для волос и пройдитесь по волосам, сглаживая непослушные волоски.

Еще один странный, но действенный метод – использование зубной нити. Подойдет тем девушкам, у которых при повышенной влажности волосы начинают пушиться. Возьмите кусочек нити и проведите ей по шевелюре, начиная от пробора. Некрасивый пушок пропадет.

Голливудские локоны с защитой от ветра

Заметили, что дивы горделиво выступают на красной ковровой дорожке, а их прически остаются безупречными при любой погоде? Секрет идеальной укладки прост. Зачешите волосы на одну сторону, зафиксируйте самую нижнюю прядь полупрозрачной резинкой. Такой простой метод позволит сохранить прическу при сильном ветре, волосы не будут развиваться во все стороны.

Делаем толстую косу

Как красиво выглядят девушки с пышными косами! Но что делать, если ваши волосы достаточно редкие и не позволяют сделать интересное плетение? Поможет небольшая хитрость. Заплетите косу, после чего осторожно пальцами растяните фрагменты плетения поперек, сделав их более воздушными. И только после этого зафиксируйте резинкой.

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Фиксация невидимок

Если вам не удается сделать красивую прическу из-за того, что невидимка очень плохо держится, поможет хитрость. Достаточно сбрызнуть любимый аксессуар лаком для волос. Он закрепит заколку и поможет вашей укладке длительное время оставаться безупречной. Еще одна хитрость – ребристую сторону нужно располагать вниз.

Высокий хвост

Девушкам с плотными жесткими волосами бывает достаточно сложно сделать пышный красивый высокий хвост, поскольку густая грива по законам физики стремится вниз. Выход прост – сделайте обычный высокий хвост, закрепите его. Затем под резинку поместите две заколки. Такой прием позволит приподнять хвост и создать иллюзию его пышности.

Густые локоны

Если у вас недостаточно густые волосы, но вы бы хотели, чтобы конский хвост смотрелся не хуже, чем у Дженнифер Лопес, воспользуйтесь хитростью профессиональных стилистов. Сделайте обычный высокий хвост. Зафиксируйте. Разделите пополам и, используя небольшую заколку у основания, закрепите нижнюю половинку под верхней. Таким образом можно зрительно добавить текстуры. Еще один лайфхак – заколка может быть такого же цвета, что и ваши локоны, в этом случае она не будет бросаться в глаза.

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Укрощение строптивых

Непослушные вьющиеся волосы можно уложить при помощи… зубной щетки и обычного лака. Сбрызните головку щетки и пройдитесь ею по волосам. Таким нехитрым способом вы сможете разгладить дерзкие пряди. Особенно полезен совет для зимы, когда, снимая шапку, девушка с ужасом понимает, что от прически не осталось и следа.

Кокосовое масло для насыщенного тона

Если вы часто красите волосы и хотите, чтобы цвета были яркими и сочными, используйте кокосовое масло. Его следует наносить на чистые и обработанные кондиционером пряди. После нанесения стоит подождать час и затем – красить в обычном режиме, не смывая. Завершает процедуру мытье головы.

Особенно полезным этот нехитрый лайфхак будет для женщин с сухой кожей головы.