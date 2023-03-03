 

Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон ответственен за теракт под Брянском

03.03.2023, 21:30, Новости дня
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США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву.

По словам посла, с каждой новой партией американского оружия киевские преступники, вдохновленные поддержкой США, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области.

«Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже «на руках» США», – приводит ТАСС слова Антонова.

Российский посол подчеркнул, что украинский режим будет использовать террористические методы, целясь из натовских «стволов» в женщин, стариков и детей, поскольку Вашингтон активно этому способствует.

«Россия будет и впредь жесточайшим образом пресекать любые попытки напасть на гражданское население. Нас невозможно запугать», – подчеркнул Антонов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов.

Посол РФ в США заявил, что поставляемое Украине оружие будет уничтожено.

Напомним, в МИД РФ заявили, что украинские диверсанты использовали натовское оружие для убийства мирных жителей в Брянской области, возникает вопрос о квалификации стран альянса в качестве соучастников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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