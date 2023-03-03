 

Глава дипломатии ЕС Боррель: Отказ всех стран от нефти из России приведет к разбалансировке нефтяного рынка

03.03.2023, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отказ всех стран от покупки нефти из РФ создаст проблемы и приведет к нарушению баланса на мировом нефтяном рынке, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы знаем, что рынок нефти должен быть сбалансированным, и, если все в мире не будут покупать российскую нефть, у нас будут проблемы, потому что рынок будет очень несбалансированным», – сказал Боррель в интервью Hindustan Times.

В этой связи он отметил, что в ЕС «нисколько не обеспокоены тем фактом, что Индия покупает российскую нефть». «Так что для нас это не проблема, и хорошо для Индии, если они могут покупать российскую нефть по более выгодной цене», – добавил он, передает ТАСС.

Ранее ЕС достиг договоренности об уровне потолка цен в 100 долларов за баррель на российские нефтепродукты, торгующиеся с премией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09.21 / Иностранцы и лица без гражданства могут привиться от COVID-19 в Украине – Минздрав

09.11.21 / В Раде появится диджитал-директор, который будет освещать работу парламента в TikTok

15.02.22 / Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине

10.09.20 / Комиссия признала нарушение этики адвокатом Пашаевым

23.01.22 / Посол Украины допустил, что Киев пригласит британских военных в случае эскалации

09.12.20 / Врачи уточнили требования по отказу от алкоголя после вакцинации

24.12.21 / В ОБСЕ заявили о достижении перемирия на Юго-Востоке Украины

23.08.21 / Российские ученые выяснили «предел прочности» человека

31.01.21 / Ангар загорелся на территории рынка «Каширский двор» в Москве

12.08.21 / Der Spiegel – Германия отказалась от 2,6 млн доз вакцины Moderna

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика