Глава дипломатии ЕС Боррель: Отказ всех стран от нефти из России приведет к разбалансировке нефтяного рынка
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Отказ всех стран от покупки нефти из РФ создаст проблемы и приведет к нарушению баланса на мировом нефтяном рынке, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы знаем, что рынок нефти должен быть сбалансированным, и, если все в мире не будут покупать российскую нефть, у нас будут проблемы, потому что рынок будет очень несбалансированным», – сказал Боррель в интервью Hindustan Times.
В этой связи он отметил, что в ЕС «нисколько не обеспокоены тем фактом, что Индия покупает российскую нефть». «Так что для нас это не проблема, и хорошо для Индии, если они могут покупать российскую нефть по более выгодной цене», – добавил он, передает ТАСС.
Ранее ЕС достиг договоренности об уровне потолка цен в 100 долларов за баррель на российские нефтепродукты, торгующиеся с премией.
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