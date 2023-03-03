Глава дипломатии ЕС Боррель: Отказ всех стран от нефти из России приведет к разбалансировке нефтяного рынка

Отказ всех стран от покупки нефти из РФ создаст проблемы и приведет к нарушению баланса на мировом нефтяном рынке, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы знаем, что рынок нефти должен быть сбалансированным, и, если все в мире не будут покупать российскую нефть, у нас будут проблемы, потому что рынок будет очень несбалансированным», – сказал Боррель в интервью Hindustan Times.

В этой связи он отметил, что в ЕС «нисколько не обеспокоены тем фактом, что Индия покупает российскую нефть». «Так что для нас это не проблема, и хорошо для Индии, если они могут покупать российскую нефть по более выгодной цене», – добавил он, передает ТАСС.

Ранее ЕС достиг договоренности об уровне потолка цен в 100 долларов за баррель на российские нефтепродукты, торгующиеся с премией.

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