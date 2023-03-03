 

Эксперты признали: Китай опередил Америку в технологической гонке

03.03.2023, 21:10, Разное
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По данным Австралийского института стратегической политики, Китай обогнал Соединенные Штаты Америки в 37 сферах развития технологий из 44 исследуемых.

Исследование длилось целый год и помогло проследить, что КНР стал лидером мировой технологической гонки с США по большинству областей науки. Страна стала абсолютным монополистом в разработке наноразмерных материалов и синтетической биологии.

Китай является лидером в разработке аккумуляторов, протоколов беспроводной гиперзвуковой связи. Америка же отличилась системами пуска ракет, вакцинами и квантовыми технологиями.


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