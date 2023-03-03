 

Windows 11 не пользуется популярностью среди пользователей других операционных систем

03.03.2023, 21:05, Разное
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Пользователи Windows 7, имеющие устаревшую операционную систему, такую как Microsoft Windows 7, не хотят обновляться до Windows 11, предпочитая вместо этого перейти на Windows 10. Компания Statcounter пояснила об этом в своем февральском отчете.

Отмечается, что Windows 10 была намного популярнее Windows 11 в феврале 2023 года. За месяц до этого Microsoft прекратила выпуск обновлений безопасности для Windows 7 и Windows 8.1.Согласно отчету, “это привело к тому, что больше компаний перешли на Windows 10, и доля рынка Windows 10 выросла с 68,86% в январе до 73,255% в феврале”.

Statcounter сообщает, что доля рынка Windows 11 в феврале увеличилась всего на 1,01 процентных пункта. Однако она достигла исторического максимума – 19,13%. Почти пятая часть всех ПК оснащена новой операционной системой Microsoft.Windows 7 по-прежнему является самой используемой версией Windows. Более старые операционные системы теряют значительную часть своих пользователей. Доля Windows 7 снизилась с 9,95% до 5,39%, а Windows 8.1 – с 2,28% до 1,15%.

Ранее пользователи компьютеров жаловались на полноэкранную рекламу, призывающую их перейти на Windows 11. И это несмотря на то, что их компьютеры были физически неспособны работать с новой ОС от Microsoft.


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