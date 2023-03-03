Windows 11 не пользуется популярностью среди пользователей других операционных систем

Пользователи Windows 7, имеющие устаревшую операционную систему, такую как Microsoft Windows 7, не хотят обновляться до Windows 11, предпочитая вместо этого перейти на Windows 10. Компания Statcounter пояснила об этом в своем февральском отчете.

Отмечается, что Windows 10 была намного популярнее Windows 11 в феврале 2023 года. За месяц до этого Microsoft прекратила выпуск обновлений безопасности для Windows 7 и Windows 8.1.Согласно отчету, “это привело к тому, что больше компаний перешли на Windows 10, и доля рынка Windows 10 выросла с 68,86% в январе до 73,255% в феврале”.

Statcounter сообщает, что доля рынка Windows 11 в феврале увеличилась всего на 1,01 процентных пункта. Однако она достигла исторического максимума – 19,13%. Почти пятая часть всех ПК оснащена новой операционной системой Microsoft.Windows 7 по-прежнему является самой используемой версией Windows. Более старые операционные системы теряют значительную часть своих пользователей. Доля Windows 7 снизилась с 9,95% до 5,39%, а Windows 8.1 – с 2,28% до 1,15%.

Ранее пользователи компьютеров жаловались на полноэкранную рекламу, призывающую их перейти на Windows 11. И это несмотря на то, что их компьютеры были физически неспособны работать с новой ОС от Microsoft.